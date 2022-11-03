Fondaş medya birbirine girdi! Sözcü'den Halk TV ve Tele 1'e ateş!

Cumhuriyet Halk Partisinin medya ayağı da karıştı.
Adaylık savaşında bir Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan yayın organları bu kez birbine girdi.
SÖZCÜ'DE İŞTEN ÇIKARMALAR OLDU
CHP'nin yayın organlarından Sözcü'de bazı isimlerle yollar ayrıldı.
HALK TV'DEN İSMAİL SAYMAZ: 40 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
Haberi Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor" diyerek duyurdu.
Saymaz'ın iddiaları yine Halk TV ve Tele 1 tarafından haberleştirildi.
SÖZCÜ'DEN YANIT GELDİ: HABERLER KARALAMA AMAÇLIDIR
Sözcü'den yapılan açıklamada fondaşları Halk TV ve Tele 1 isim verilerek hedef alındı.
Açıklamada sadece 5 yazar ile yolların ayrıldığı belirtilirken haberlerin asılsız ve karalama maksatlı olduğuna dikkat çekildi.