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    • Güncel
    • 03.11.2022 14:05
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    • 03.11.2022 14:14
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    Fondaş medya birbirine girdi! Sözcü'den Halk TV ve Tele 1'e ateş!

    Cumhuriyet Halk Partisi'nin medya ayağı karıştı. CHP'nin yayın organlarından Sözcü'de yaşanan işten çıkarmalar sonrası CHP tarafından fonlanan Halk TV ve Tele 1'den çeşitli iddialar ortaya atıldı. Bugün Sözcü'den yapılan açıklamada Halk TV ve Tele 1'deki iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Yaşanan gelişme CHP tarafıdan fonlanan medyadaki kavgayı bir kez daha açığa çıkardı.

    takvim.com.tr
    Fondaş medya birbirine girdi!

    Cumhuriyet Halk Partisinin medya ayağı da karıştı.

    Adaylık savaşında bir Ekrem İmamoğlu'ndan yana bir Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yana tavır alan yayın organları bu kez birbine girdi.

    SÖZCÜ'DE İŞTEN ÇIKARMALAR OLDU
    CHP'nin yayın organlarından Sözcü'de bazı isimlerle yollar ayrıldı.

    HALK TV'DEN İSMAİL SAYMAZ: 40 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI
    Haberi Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor" diyerek duyurdu.

    Saymaz'ın iddiaları yine Halk TV ve Tele 1 tarafından haberleştirildi.

    SÖZCÜ'DEN YANIT GELDİ: HABERLER KARALAMA AMAÇLIDIR
    Sözcü'den yapılan açıklamada fondaşları Halk TV ve Tele 1 isim verilerek hedef alındı.

    Açıklamada sadece 5 yazar ile yolların ayrıldığı belirtilirken haberlerin asılsız ve karalama maksatlı olduğuna dikkat çekildi.

        Sözcü'den yapılan açıklama şu şekilde;

        "40 gazetecinin çıkarıldığı şeklindeki iddialar yalandır. Bugün, Halk TV, Tele-1 ve bazı sosyal medya hesaplarında kasıtlı olarak, gerçeğe aykırı şekilde böyle haberler yapılmıştır. Sözcü gazetesi bugün üç yazarla, Korkusuz gazetesi de iki yazarla yollarını ayırmıştır. Onun dışında, Sözcü'den bugün başka kimse çıkarılmamıştır. 5 yazar ile yolların ayrılması, 450 kişinin çalıştığı Sözcü grupta olağan dışı bir durum değildir. Sözcü'den 40 kişinin çıkarıldığı haberleri gerçek dışı olup, karalama amaçlı bu haberlere karşı gerekli yasal işlemler yapılacaktır."

        CHP MEDYASININ KAVGASI
        Yaşan bu gelişme CHP'nin yayın organı olan yapıların kendi aralarında da ayrışma ve çatışma yaşadığını bir kez daha kanıtladı. Bu yayın organları CHP tarafından beslense de 2023 adaylığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasında tercih yapmakta zorlanıyor.

        Ekrem İmamoğlu'nu Halk TV üzerindeki etkisi bilinirken Sözcü ve Tele 1'in zaman zaman Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın durduğu ancak sürekli pozisyon değiştirdikleri de bir gerçek.

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