Fondaş medya birbirine girdi! Sözcü'den Halk TV ve Tele 1'e ateş!

HALK TV'DEN İSMAİL SAYMAZ: 40 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI

Haberi Halk TV yazarı İsmail Saymaz, "Sözcü ve Korkusuz gazeteleri Çiğdem Toker, Serpil Yılmaz, Sinan Meydan, Hüsnü Mahalli, Ahmet Takan ve Sezgin Özcan ile yollarını ayırdı. Ayrıca 40 kadar editör, sayfa sekreteri ve teknik elemanın işine son verildi. Gerekçe, ekonomik sebepler olarak gösteriliyor" diyerek duyurdu.

Saymaz'ın iddiaları yine Halk TV ve Tele 1 tarafından haberleştirildi.