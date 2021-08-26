CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cü vatan hainlerine 'KHK' teminatı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan hainlerine umut dağıtmaya devam ediyor...
Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin 'Demokrat Amcası' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kılıçdaroğlu'nun bu teminatı sosyal medyada da tepkiyle karşılandı.
Bir sosyal medya kullancısı, "Darbecilere rütbelerini, FETÖ'cülere şirket ve bankasını iade edip, Bylock ve ankesörü de suç olmaktan çıkarmayı vaad etmesini bekliyoruz. Düşünsenize; KHK ile ihraç edilen Zekeriya Öz görevine iade edilmiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı yapılmış!!!" ifadelerini kullanarak düşüncelerini paylaştı.