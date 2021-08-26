CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan FETÖ'cü vatan hainlerine 'KHK' teminatı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatan hainlerine umut dağıtmaya devam ediyor...







Her fırsatta Türkiye'nin çıkarlarının karşısında yer alan, yalan ve yanlış yönlendirmelerden medet umarak sokakları karıştırma peşinde olan, Türkiye düşmanlarına ve terör örgütlerine selam çakan Kılıçdaroğlu, FETÖ'cülerin 'Demokrat Amcası' olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.