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    • 04.11.2022 11:06
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    • 04.11.2022 11:06
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    O güne aman dikkat! 🚀 Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Çin'in roketi kontrolden çıktı!

    Çin'den fırlatılan ve uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian laboratuvar modülünün 23 tonluk roket gövdesinin Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil. Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor. Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.

    takvim.com.tr
    Çin roketi Türkiye’ye mi düşecek? Çin’in roketi kontrolden çıktı!

    Çin'den fırlatılan ve uzay istasyonunun son parçası olan Mengtian laboratuvar modülünün 23 tonluk roket gövdesinin Dünya'ya düşmesi bekleniyor. Roketin düşme ihtimali olan ülkeler arasında Türkiye de yer alırken henüz tam olarak nereye düşeceği belli değil..

    ÇİN ROKETİ TÜRKİYE'YE Mİ DÜŞECEK?

    Roket gövdesinin tam olarak nereye düşeceğini kimse bilmiyor. Ancak uzaydan gelen herhangi bir enkazın insanlara çarpması pek olası değil. Uzmanlar, kabaca 10 katlı bir bina büyüklüğündeki Long March roket gövdesinin sadece ne kadarının Dünya'ya çarpacağını tahmin edebiliyor. Bir kısmı muhtemelen atmosferde ilerlerken yanacak, ancak roket gövdesi tamamen parçalanamayacak kadar büyük.

    Aerospace Corporation'daki uzmanlar Insider'a verdiği demeçte, büyük bir nesnenin kütlesinin yüzde 20 ila yüzde 40'ının atmosferden düşerken Dünya'ya inebileceğini tahmin ediyor. Büyük olasılıkla parçalar halinde inecek roketin tam olarak nereye ineceğini tahmin etmek için erken. Tahminlere göre parçaların tamamına yakını ıssız arazilere ve okyanusa düşecek.

        Yine de uzay endüstrisi liderleri, Çin'in kontrolsüz yeniden giriş uygulamasını, insan hayatı ve mülkiyeti için gereksiz bir risk oluşturduğunu söyleyerek kınadılar.

        ÇİN ROKETİ NE ZAMAN DÜŞECEK?

        Roketin 4 Kasım günü dünya'ya düşmesi bekleniyor.
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        Haberler Güncel O güne aman dikkat! 🚀 Çin roketi Türkiye'ye mi düşecek? Çin'in roketi kontrolden çıktı!
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