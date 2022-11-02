Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
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    • Güncel
    • 02.11.2022 18:27
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    • 02.11.2022 18:27
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    Başkan Erdoğan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında! Vatandaşa ne müjdeler verilecek? Asgari ücret, memur ve emekli zamları...

    Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, bu akşam saat 21.30'da Atv, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayında konuğu oluyor. Başkan Erdoğan'ın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunması beklenirken; asgari ücret, emekli ve memur zamları gibi konularla ilgili sorulara da yanıt vermesi bekleniyor.

    Gözler saat 21.30’de! Erdoğan ortak canlı yayına katılacak

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21.30'da A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.

    Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği yayında atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un gündeme ilişkin soruları Başkan Erdoğan'a iletecek.

    MİLYONLARI İLGİLENDİREN KONULAR SORULACAK
    Başkan Erdoğan Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.

        İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANIT VERECEĞİ SORULARDAN BAZILARI
        Başkan Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla neler değişecek? 2023 seçimlerine giderken siyasilerin ittifakların mesajları nasıl okunmalı? Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlara verilecek müjdeler neler?

        Türkiye enerji alanında söz sahibi ülkeler arasına mı giriyor? Yerli projelerde üretim süreci hangi aşamada?" gibi sorulara yanıt vermesi bekleniyor.

        Diğer yandan Başkan Erdoğan'ın TOGG, asgari ücret, EYT gibi konulara ilişkin de açıklamalar yapabileceği belirtiliyor.

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