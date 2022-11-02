Başkan Erdoğan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında! Vatandaşa ne müjdeler verilecek? Asgari ücret, memur ve emekli zamları...

İŞTE BAŞKAN ERDOĞAN'IN YANIT VERECEĞİ SORULARDAN BAZILARI

Başkan Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı vizyonuyla neler değişecek? 2023 seçimlerine giderken siyasilerin ittifakların mesajları nasıl okunmalı? Yeni yıl yaklaşırken vatandaşlara verilecek müjdeler neler?

Türkiye enerji alanında söz sahibi ülkeler arasına mı giriyor? Yerli projelerde üretim süreci hangi aşamada?" gibi sorulara yanıt vermesi bekleniyor.