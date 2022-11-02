Başkan Erdoğan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında! Vatandaşa ne müjdeler verilecek? Asgari ücret, memur ve emekli zamları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam 21.30'da A Para, A Haber, ATV ve A News ortak canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunacak.
Salih Nayman'ın moderatörlüğünü üstleneceği yayında atv Ankara Temsilcisi Şebnem Bursalı, Sabah Gazetesi yazarları Hilal Kaplan ve Melih Altınok'un gündeme ilişkin soruları Başkan Erdoğan'a iletecek.
MİLYONLARI İLGİLENDİREN KONULAR SORULACAK
Başkan Erdoğan Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulunacak.