Haberler Güncel Videoları Gaz merkezi nerede kurulacak? Başkan Erdoğan A Haber’de anlattı

Gaz merkezi nerede kurulacak? Başkan Erdoğan A Haber’de anlattı

Gaz merkezi nerede kurulacak? Başkan Erdoğan A Haber’de anlattı
02.11.2022 22:52 - Son Güncelleme: 02.11.2022 22:53

OTOMATİK OYNAT

Güncel 02:10
Putin'den 'tahıl koridoru'...
Güncel 00:51
İstanbul'da DEAŞ operasyonu:...
Güncel 01:25
CHP'li Murat Ongun’dan ‘Halk...
Güncel 01:48
Meral Akşenir’in 28 Şubat...
Güncel 24:48
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:53
Yakalanan Yunan ajana 12 yıl 6...
Güncel 04:30
Bakan Çavuşoğlu kritik...
Güncel 02:08
Başkan Erdoğan’dan peş peşe...
Güncel 00:31
Putin'den ''gaz merkezi''...
Güncel 01:49
Başkan Erdoğan’dan ‘’Togg’’...
Güncel 00:18
Vahap 'PKK'lı' Seçer savunma...
Güncel 01:10
Maden faciasında gözaltındaki...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atv, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan gaz merkeziyle ilgili olarak, ‘’ Gaz merkeziyle ilgili olarak sayın Putin ile yaptığımız görüşmeden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı bir çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak şu an itibarıyla Trakya bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Arkadaşlarımız çalışma başlattı. Zaten biz uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Merkez olmak için tek kaynak yeterli olmaz. Bunu dağıtmak gerek.’’ Dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA