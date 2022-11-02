Gaz merkezi nerede kurulacak? Başkan Erdoğan A Haber’de anlattı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atv, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan gaz merkeziyle ilgili olarak, ‘’ Gaz merkeziyle ilgili olarak sayın Putin ile yaptığımız görüşmeden sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız kapsamlı bir çalışmayı yapıyorlar. En yakın merkez olarak şu an itibarıyla Trakya bölgesi görülüyor ve oradan çıkış ve Avrupa'ya dağıtımını yapmak mümkün olacak. Arkadaşlarımız çalışma başlattı. Zaten biz uzun zamandır enerji merkezi olma yolunda adım atıyoruz. Merkez olmak için tek kaynak yeterli olmaz. Bunu dağıtmak gerek.’’ Dedi.