Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: İşte fabrika, işte otomobil

Devrim otomobilin bazı odaklarca engellenmesi sonrası 60 yıllık yerli otomobil hayali Togg ile gerçek oldu. Türkiye’nin göğsünü kabartan açılış geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılıyla Bursa Gemlikte’ki kampüste gerçekleşti. Bu sevindirici haber sonrası Başkan Erdoğan A Haber’de Togg’a dair flaş açıklamalarda bulundu. “Togg'da ÖTV indirimi olacak mı?” sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, “Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.” dedi ve merak edilenleri anlattı. Diğer yandan Togg’un açılışına davet edilen ve bu davete icabet etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Nerede otomobil? Nerede fabrika? sözlerine yüklendi. Başkan Erdoğan, “Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ama onda utanma yok. Tabi ortağı da öyle. ‘Fabrika nerede?’ diyor. İşte fabrika. ‘Otomobil nerede?’ diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de sağ olsunlar açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmese de ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar da vardı. Onlar da takdir ettiler. Eser dersin eser ortada.” mesajını verdi.