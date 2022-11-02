Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: İşte fabrika, işte otomobil

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: İşte fabrika, işte otomobil

Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Togg tepkisi: İşte fabrika, işte otomobil
02.11.2022 22:34

OTOMATİK OYNAT

Güncel 09:28
Tahıl koridoru krizi nasıl...
Güncel 00:51
ABD'den Türkiye'ye 'tahıl...
Güncel 01:25
CHP'li Murat Ongun’dan ‘Halk...
Güncel 24:48
Başkan Erdoğan’dan önemli...
Güncel 00:31
Putin'den ''gaz merkezi''...
Güncel 22:06
Oyuncu Burak Haktanır’dan A...
Güncel 01:04
Ayça Erturan 1 yaşına basan...
Güncel 03:02
Zelenskiy'den Türkiye vurgulu...
Güncel 00:52
Mahir Ünal AK Parti’deki...
Güncel 00:31
HDP'lilerin 'Polis bize mermi...
Güncel 00:52
TOGG CEO'su Karakaş ve...
Güncel 04:22
Akşener'den CHP'ye tuzak

Devrim otomobilin bazı odaklarca engellenmesi sonrası 60 yıllık yerli otomobil hayali Togg ile gerçek oldu. Türkiye’nin göğsünü kabartan açılış geçtiğimiz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılıyla Bursa Gemlikte’ki kampüste gerçekleşti. Bu sevindirici haber sonrası Başkan Erdoğan A Haber’de Togg’a dair flaş açıklamalarda bulundu. “Togg'da ÖTV indirimi olacak mı?” sorusuna yanıt veren Başkan Erdoğan, “Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak.” dedi ve merak edilenleri anlattı. Diğer yandan Togg’un açılışına davet edilen ve bu davete icabet etmeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Nerede otomobil? Nerede fabrika? sözlerine yüklendi. Başkan Erdoğan, “Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ama onda utanma yok. Tabi ortağı da öyle. ‘Fabrika nerede?’ diyor. İşte fabrika. ‘Otomobil nerede?’ diyor. İşte otomobil. Muhalif liderlerden de sağ olsunlar açılışa katılanlar vardı. Her ne kadar ikisi gelmese de ortağın bir elemanı oradaydı. Fakat muhalif medyadan olanlar da vardı. Onlar da takdir ettiler. Eser dersin eser ortada.” mesajını verdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA