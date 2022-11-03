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Başkan Erdoğan'dan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan ATV, A Haber ve A Para ortak yayınında önemli açıklamalar
03.11.2022 00:10 - Son Güncelleme: 03.11.2022 00:21

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Son dakika haberi | Başkan Erdoğan, bu akşam Atv, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayında konuğu oluyor. Başkan Erdoğan ortak yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Togg'da ÖTV indirimi olacak mı?" sorusuna "A'dan Z'ye her şeyini mart ayında konuşacağız." dedi. Başkan Erdoğan konuşmasında daha önceki açıklamalarında Togg'u hedef alan Kılıçdaroğlu'na da tepki göstererek "Ben bu zatı muhatap almaktan utandım ancak onda utanma yok." ifadelerini kullandı. Erdoğan tahıl koridorunda yaşanan krizin nasıl aşıldığına ilişkin sorulara da yanıt verdi. Başkan Erdoğan, Türkiye'nin nükleer yatırımlarının süreceğini de belirterek, "Sinop'ta 4 üniteli bir nükleer santral açacağız." dedi. Erdoğan ayrıca, Türkiye'yi gaz merkezi yapacak projeyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirtti. Karadeniz'deki gaz arama çalışmalarıyla ilgili olarak "Yeni müjde bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki arsa ve iş yeri başvurularında sürenin 15 Kasım'a uzatıldığını duyurdu. Başkan Erdoğan konuşmasının sonunda asgari ücret, EYT ve toplu sözleşme ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

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