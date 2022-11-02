Başkan Erdoğan: ‘’Sinop’ta yeni bir 4 üniteli nükleer santral açacağız’’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bu akşam Atv, A Haber, A Para ve A News'in ortak canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan enerji yatırımları ile ilgili olarak, ‘’Almanya yenilebilir enerjiye geçeceğiz demişti. Nükleer enerjilerimiz devrede tutma gayreti içersindeyiz dediler. Kömür santralini kapatıyoruz dediler. Dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Doğal gaz kriziyle birlikte Almanya yeniden termik santralle döndü. Biz ise hepsini yapıyoruz. Bizde hem termik santralimiz var hem 2023'ün sonlarında Akkuyu Nükleer Santrali'ni açacağız. Sinop'ta yeni bir 4 üniteli nükleer santral açacağız. Bunların her birinden yüzde 10 enerji temini sağlayacağız. Akkuyu bize 4800 megawatt enerji sağlayacak.’’ dedi.