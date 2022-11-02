Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Ampute Milli Futbol Takımını kabul etti





Tüm bunları yaparken tek gayelerinin futbolla birlikte tüm spor dallarında Türkiye'nin uluslararası alanda hak ettiği konuma gelmesi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: "Ampute Futbol Milli Takımımız, Avrupa'da ve dünya ölçeğinde elde ettiği üstün başarılarla bu konuda örnek teşkil ediyor. İnancın, iradenin ve azmin hiçbir engel tanımayacağını burada görüyoruz. Uluslararası müsabakalarda benzer başarı hikayelerini diğer takımlarımızın da yazmasını temenni ediyoruz. Bu konuda devletimiz, spor kulüplerimiz ve futbolcularımızla birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'na da önemli sorumluluklar düşüyor. Federasyonumuzdan ayrıca futbola husumetin, holiganlığın ve siyasetin girmemesi için de azami gayret göstermesini bekliyoruz. Bölgemizin ve dünyanın içinde bulunduğu hassas durum sporun birleştirici, birliği güçlendirici fonksiyonuna daha çok ihtiyacımız olduğunu gösteriyor. İnşallah bunu da son 20 yıldır olduğu gibi yine sizlerle birlikte, sizlerle omuz omuza, sizlerle dayanışma içinde gerçekleştireceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. İlk günden itibaren Türk futboluna katkı yapan, sahalarda ter döken tüm sporcularımızı ve yöneticilerimizi rahmetle anıyorum. Türkiye Futbol Federasyonu'nun siz değerli yöneticilerine ülkemiz sporunun gelişmesine verdiğiniz destekler dolayısıyla teşekkür ediyorum." Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan ile MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da hazır bulundu.