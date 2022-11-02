Başkan Recep Tayyip Erdoğan TFF ve Ampute Milli Futbol Takımını kabul etti

Başkan Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul basına kapalı gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türk futbolunun daha da ileriye gitmesi, milletimizden gördüğü ilgiye layık bir konuma ulaşması için gereken her türlü adımı atıyoruz, atacağız." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
Cumhuriyet'in 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda açılan "Şut ve Gol: Türk Futbol Tarihi Sergisi"nin açılışı nedeniyle TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, serginin Türk futbol tarihine ışık tutma yanında gençlere spor aşkının aşılanmasına da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.