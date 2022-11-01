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    • 01.11.2022 09:59
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    MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Sözde sorumlu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberleri... Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vurdu. MİT PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    MİT’ten PKK’ya nokta operasyon!

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı son dönemdeki başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi.

    SÖZDE SABOTAJ TABURU SORUMLUSU ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    MİT PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin'i, Suriye'de düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirdi.


    Fotoğraf: "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

    2014'DEN BU YANA TERÖR BÜNYESİNDE!
    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 2014 yılında terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması YDG-H bünyesinde terör faaliyetine başlayan ve ardından Irak kırsalına geçen Şahin'in, 2017 yılından bu yana terör örgütü PKK/YPG bünyesinde Suriye'de olduğu belirlendi.

        Teröristin etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma yapan MİT, saha ajanlarından anlık bilgiler alarak eylem için sınır hattına gelen PKK-YPG Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i yaptığı operasyonla etkisiz hale getirdi.

        GENÇLERİN DAĞA KATILIMI İÇİN ÇALIŞTI
        2014 yılında PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüten ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalışan Ersin Şahin, kırsal kadrolara katıldıktan sonra yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sınır ötesinde ise Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. 2017'de Suriye'ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan terörist, Suriye Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra Suriye/Derik'te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi.

        TÜRKİYE'YE YÖNELİK EYLEMLERİ KOORDİNE ETTİ
        Sınır hattında Türkiye'ye yönelik operasyonları koordine eden, Suriye'den Türkiye'ye bombalı eylem yapmak amaçlı gönderilecek olan örgüt unsurlarının seçimi, donatılması ve eğitimi yönünde faaliyet gösteren Ersin Şahin'in Suriye-Türkiye sınır hattında, örgütün istihbarat unsurları ile eşgüdüm halinde çalışarak, sabotaj, saldırı, sızma ve aktarım tarzı çalışmaların organizasyonunda yönlendirici olarak görev aldığı belirtildi. Teröristin etkisiz hale gelmesinin Türkiye'ye dönük eylem planlamalarına önemli bir darbe vuracağı değerlendiriliyor.

        MİT'İN SON DÖNEMDE ETKİSİZ HALE GETİRDİĞİ İSİMLER
        MİT son dönemde ses getiren operasyonlara imza attı.

        İşte o isimlerden öne çıkanlar...
        2 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

        19 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

        24 Haziran 2022 Süleymaniye
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

        4 Temmuz 2022 Gara
        Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

        4 Temmuz 2022 Suriye
        YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

        17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
        PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

            22 Temmuz 2022 Suriye
            YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

            24 Temmuz 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

            28 Temmuz 2022 Süleymaniye
            PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

            30 Temmuz 2022 Suriye
            Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

            1 Ağustos 2022 Aynularab
            PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

            9 Ağustos 2022 Gara
            Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

            12 Ağustos 2022 Kamışlı
            Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

                16 Ağustos 2022 Kamışlı
                PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

                31 Ağustos Gara
                PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

                4 Eylül Sincar
                PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

                12 Eylül Erbil
                PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

                18 Eylül Ayn İsa
                PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

                23 Eylül Sınır hattı
                PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

                26 Eylül
                PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

                29 Eylül Afrin-Azez karayolu
                PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

                28 Eylül Halep
                PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

                6 Ekim Aynularap
                PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

                9 Ekim Gara
                PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

                10 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

                21 Ekim Sincar
                PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

                24 Ekim Suriye
                PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

                1 Kasım Suriye
                PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

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                Yürek Çıkmazı
                Haberler Güncel MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Sözde sorumlu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin etkisiz hale getirildi
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