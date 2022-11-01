MİT'ten PKK'ya nokta operasyon: Sözde sorumlu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin etkisiz hale getirildi

Teröristin etkisiz hale getirilmesi için detaylı bir çalışma yapan MİT, saha ajanlarından anlık bilgiler alarak eylem için sınır hattına gelen PKK-YPG Derik sabotaj taburu sorumlusu Ersin Şahin'i yaptığı operasyonla etkisiz hale getirdi.

GENÇLERİN DAĞA KATILIMI İÇİN ÇALIŞTI

2014 yılında PKK'ya katılmadan önce örgütün şehir yapılanması YDG-H bünyesinde faaliyet yürüten ve çok sayıda gencin örgüte katılması için çalışan Ersin Şahin, kırsal kadrolara katıldıktan sonra yurtiçinde Diyarbakır ve Şırnak kırsalında sınır ötesinde ise Irak kırsalında silahlı faaliyet gösterdi. 2017'de Suriye'ye geçerek YPG bünyesinde faaliyet göstermeye başlayan terörist, Suriye Haseke'de sabotaj eğitimi aldıktan sonra Suriye/Derik'te Sabotaj Taburu Sorumlusu olarak görevlendirildi.