Akıllı bombaatar tam isabetle vuracak: Saklı hedefleri imha için yeniden tasarlandı

Türk savunma sanayisindeki kabiliyetler birleştirilerek güvenlik güçlerinin envanterindeki otomatik bombaatarlara yeni yetenekler kazandırıldı.
KULLANICILARIN BEĞENİSİNİ TOPLADI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının talebi doğrultusunda hazırlanan test sözleşmesi kapsamında Başkanlık ve Jandarma Genel Komutanlığından temsilcilerin katılımıyla ATOM 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı, ATNİS-10 Bombaatar ve Yüksek Kalibreli Termal Nişangah ile MK19 silahı kullanılarak performans testleri gerçekleştirildi.
Atışlı test faaliyetleriyle başarımı kanıtlanan ATOM-ATNİS-10 birlikteliği kullanıcılar tarafından beğeni topladı.
HAVADA PROGRAMLANABİLİYOR
ATOM 40 milimetre Yüksek Hızlı Akıllı Bombaatar Mühimmatı, ASELSAN ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ öz kaynakları ile geliştirildi.
Söz konusu mühimmat, içinde bulunan özel elektromekanik bileşenler vasıtasıyla namludan çıkarken havada parçalanacağı zamana programlanabiliyor ve hedeflenen yere geldiğinde şarapnel etkili gövdesinden ayrılan 500 fazla çelik parçacık ve gövde içinde bulunan patlayıcı dolgu etkinlik sağlıyor.