Akıllı bombaatar tam isabetle vuracak: Saklı hedefleri imha için yeniden tasarlandı

Sistem, 12,7 milimetre uçaksavar ve 14,5 milimetre ağır silahlarla da kullanılabilirken bu platformlar için de yüksek vuruş ihtimalini, balistik hesaplama yetenekleri ve sunmuş olduğu dahili hassas eğim ve mesafe ölçüm kabiliyetleriyle zorlu koşullarda dahi garanti ediyor.