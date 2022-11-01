Ankara'da esnafı canından bezdiren eşkıyalara şafak baskını: Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında taksici esnafını tehdit ederek haraca bağlamaya çalışan, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.
TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR
Ankara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istediği ortaya çıktı.
Suç örgütü ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engellerken durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdiği belirlendi.