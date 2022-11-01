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    • 01.11.2022 08:54
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    • 01.11.2022 08:54
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    Ankara'da esnafı canından bezdiren eşkıyalara şafak baskını: Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi

    Son dakika haberi! Ankara’da silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü, gözünü taksici esnafının alın teri ile kazandığı ekmek parasına göz dikti. Örgüt ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicileri tehdit ederken ve duraklarını da basarak zarar verdi. Ankara Gasp Büro ekipleri, esnafı canından bezdiren 26 kişiden oluşan suç örgütü 7 ay boyunca adım adım takibe aldı ve şafak operasyonu ile çökertti.

    Eşkıyalara şafak baskını!

    Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerinin çalışmalarında taksici esnafını tehdit ederek haraca bağlamaya çalışan, silah ve uyuşturucu ticareti yapan suç örgütünü tespit etti.

    TAKSİCİ ESANIFA ÇÖKMEYE ÇALIŞTILAR
    Ankara Altındağ İlçesi'nde bulunan bir taksi durağına gelen Ü.Ş.'nin liderliğindeki suç örgütü, taksi şoförlerini tehdit ederek haraç istediği ortaya çıktı.

    Suç örgütü ayrıca haraç vermeyi kabul etmeyen taksicilerin çalışmasını engellerken durağı kalabalık gruplarla basarak zarar verdiği belirlendi.

        Örgüt finansal kaynağını ise; il dışından getirdikleri ruhsatsız silah ve uyuşturucu satışından temin ettikleri tespit edildi.

        SUÇ ÖRGÜTÜNE ŞAFAK OPERASYONU
        Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara Gasp Büro ekiplerinin 7 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 26 kişiden oluşan suç örgütüne yönelik şafak vakti operasyon düzenledi.

        Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda 116 adet reçete tabi uyarıcı hap, 5 gram esrar, 1,42 gram kokain, 896 gram metamfetamin, 8 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

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        Yürek Çıkmazı
        Haberler Güncel Ankara'da esnafı canından bezdiren eşkıyalara şafak baskını: Silah ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi
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