Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Togg paylaşımı

Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı: Togg Gemlik Kampüsü ve banttan inen ilk akıllı cihazımız" notuyla üretim aşamasının yer aldığı bir video paylaştı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TOGG PAYLAŞIMI |VIDEO
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Sosyal medya hesabından "Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı: Togg Gemlik Kampüsü ve banttan inen ilk akıllı cihazımız" notuyla paylaşılan video büyük beğeni topladı.
ÇILGIN TÜRKLER GELİYOR
Başkan Erdoğan açılışta önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk eseri Togg'dur. TOGG Avrupa'nın yollarına düştüğü zaman Avrupa tutuşacak, "Çılgın Türkler geliyor" diyecekler. Bu günlere kolay gelmedik. Gece-gündüz çalıştık, bilime araştırmaya öncelik tanıdık.