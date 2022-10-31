Türkiye Yüzyılı'nın ilk fotoğrafı! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Togg paylaşımı





TOGG NE ZAMAN YOLLARA ÇIKACAK?

2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda olacak. Bu tesiste araştırma geliştirme merkezi var. Tasarım merkezi var. Prototip geliştirme ve test merkezi var. Strateji yönetim merkezi var. Test pisti de var. Oradan geldim. Velhasıl burada otomobil üretmek için ihtiyaç duyulan herşey var. Burası çevreye duyarlı yeşil bir tesis. Çevreci. Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde yüz ülkemize ait proje olan Togg'un üretiminde Anadolu'nun dört bir tarafındaki KOBİ ve tedarikçilerimiz de yer alıyor.