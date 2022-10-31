Dünyada ilk! TOGG yolda sahibine kazandıracak! TOGG ile THY arasında görülmemiş anlaşma!
TOGG'un Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz cumartesi günü Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılmış, ilk seri banttan indirilmişti. THY ile TOGG arasında yapılan anlaşma ile milli gurur sadece otomobil olmaktan çıkıyor. Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına karayolunda statü mil kazandıran ilk şirket olacak. İşte detaylar...
Türkiye'nin otomobili 2023'ün ilk çeyreği sonunda satışa sunulacak. Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV'nin de aileye katılmasıyla, beş modelden oluşan ürün gamı tamamlanacak.
Türkiye'nin mobilite alanında hizmet veren markası Togg, yollara çıktığında bazı ilklere imza atacak. Ulaşım aracı olmanın yanı sıra aynı zamanda kullanıcılarına da kazandıracak. Togg kullanıcıları Türk Hava Yolları'ndan mil kazanabilecek, kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunan mobil uygulama Hopi'nin özel teklif ve kampanyalarından yararlanabilecek.
DÜNYADA İLK OLACAK
Sabah'ta yer alan habere göre, Türk Hava Yolları ile yapılan iş birliğiyle Togg, dünyada kullanıcılarına karayolunda statü mil kazandıran ilk şirket olacak. Türk Hava Yolları Miles&Smiles üyesi olan Togg üst donanım seviyesi akıllı cihazı kullanıcıları statü Mil kazanabilecek. İş birliği kapsamında Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles üyeleri, Togg ekosisteminin kullanıcıya sunacağı navigasyon ya da e-cüzdan gibi tüm ürün ve servisler üzerinden mil kazanabilecek.
Kazanılan millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını milleri ile alabilir ve shopandmiles. com web sitesinden alışveriş yapabilirler. Statü Mili için ise Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekecek. Togg ile Türkiye'nin alışveriş uygulaması Hopi, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzaladı. Bu iş birliği ile kullanıcılar, kendilerine özel kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg'un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler.
SEYİR HALİNDEYKEN ALIŞVERİŞ
Togg ile Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformlarından Trendyol, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim sağlamak üzere niyet mektubu imzaladı. İşbirliği ile kullanıcılar mevzuata uygun biçimde hem Togg'un hem de Trendyol'un hizmetlerinden yararlanabilecek. Otomobilden alışverişlerini yapabilecekler. Kapıdan kapıya e-ticaretin yanı sıra, kapıdan Togg akıllı cihaza, Togg akıllı cihazdan rota olarak belirlenen adrese gibi seçenekler ortaya çıkacak.