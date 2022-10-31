Dünyada ilk! TOGG yolda sahibine kazandıracak! TOGG ile THY arasında görülmemiş anlaşma!

Kazanılan millerle üyeler ödül bilet düzenleyebilir, Cash&Miles özelliği ile bilet satın alırken bilet tutarının bir kısmını milleri ile alabilir ve shopandmiles. com web sitesinden alışveriş yapabilirler. Statü Mili için ise Togg akıllı cihazına sahip olmak gerekecek. Togg ile Türkiye'nin alışveriş uygulaması Hopi, kullanıcılara kesintisiz bir deneyim yaşatmak için niyet mektubu imzaladı. Bu iş birliği ile kullanıcılar, kendilerine özel kişiselleştirilmiş özel teklif ve kampanyaları Togg'un mobilite ekosistemi içinde görebilecekler.