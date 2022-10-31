Son dakika: Mahir Ünal, AK Parti'deki görevinden affını istedi: Grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı





"KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM"

"Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" diyen Mahir Ünal, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.





İşte o paylaşım;

Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım. — Mahir Ünal 🇹🇷 (@mahirunal) October 31, 2022