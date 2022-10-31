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    • 31.10.2022 19:22
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    Son dakika: Mahir Ünal, AK Parti'deki görevinden affını istedi: Grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı

    Son dakika haberi... AK Partili Mahir Ünal, resmi sosyal medya hesabından "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim" açıklamasında bulundu. Ünal'dan boşalan grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı.

    AK Parti’de görev değişimi! Yerine atanan isim...

    Mahir Ünal, AK Parti Grup Başkan Vekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

    Ünal konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.



    "KAMUOYUNUN BİLGİSİNE SUNARIM"
    "Bugün itibarıyla Grup Başkan Vekilliği görevimden affımı talep ettim"     diyen Mahir Ünal, "Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar şahsıma duyduğu güven ve verdiği sorumluluklar için müteşekkirim. Kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım" ifadelerini kullandı.


    İşte o paylaşım;




    ÖZLEM ZENGİN ATANDI
    Mahir Ünal'dan boşalan grup başkan vekilliği görevine Özlem Zengin atandı.

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