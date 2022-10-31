85 milyonda TOGG gururu! "Türkiye yüzyılına değer katacak"

Mehmet Şahan (Emekli): Türkiye'nin Devrimle başlayan 60 yıllık hayali TOGG'la gerçek oldu. Artık ülkemizin de bir dünya markası otomobili var. TOGG'un elektrikli olarak banttan inmesi markaya ve ülkemize bir başka değer katıyor. Ülkemiz kendi markasını üretmekte çok geç kalmıştı. Bunu TOGG'la kapatılması çok güzel. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Benim yeni otomobilim TOGG olacak.

KÜTAHYA

İşadamı ve Macaristan Fahri Konsolosu İsmet Güral: TOGG'un dünyadaki rakipleri ile yarışabilecek tasarım,donanım ve özelliklere sahip. Ülkemiz için heyecan ve gurur verici bir gün. Elektrikli arabalar artık tüm dünyada çok yaygın. Yerli otomobilimizin tasarım,donanım ve TOGG'u öne çıkaran pek çok özelliği sayesinde dünyadaki rakipleri ile yarışacağına inanıyorum. Ayrıca sadece 30 dakikada şarjının %80'inin doluyor olması son derece etkileyici buldum. TOGG'un başarılı olacağından şüphem yok. Ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim.