85 milyonda TOGG gururu! "Türkiye yüzyılına değer katacak"

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından banttan indirildi. TOGG'un seri üretime geçiyor olması vatandaşları da oldukça mutlu etti.
KONYA
Görme engelli Ahmet Özkan (25): Gözlerim görmüyor ama anlatılanlara göre harika bir otomobilimiz olmuş. Bizim ülkemiz ne yaparsa en güzelini yapar. 60 yıllık hayalimiz gerçek oldu. Artık Avrupa'nın, Uzak Doğu'nun değil kendi otomobillerimize bineceğiz. Buna öncülük eden Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Artık araç ithal eden değil ihraç eden bir ülkeye dönüşeceğiz. Türkiye yüzyılı harika olacak.
Göksel Hoyrazpınar (51): Televizyonda TOGG'u görünce aklımdan 'Biz istersek her şeyi yapabiliriz' düşüncesi geçti. Caddelerde, sokaklarda TOGG'un dolaştığını hayal ettim. Artık kendi ürettiğimiz milli otomobillere binmek çok ayrı bir gurur olacak. Mart ayını iple çekiyoruz. Rabbim ülkemizi utandırmasın. İnşallah çok yüksek satış rakamlarına ulaşılır. Gördüğüm kadarıyla bir çok Avrupa aracından hem tasarım olarak hem de kalite olarak çok daha iyi gözüküyor. Çok daha iyilerini yapacağımıza da inanıyorum.