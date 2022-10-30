Başkan Erdoğan ön sipariş için Şubat ayını işaret etmişti! İlan sayfalarında Togg hareketliliği





"BİR OTOMOBİLDEN FAZLASI"

200 beygirlik ve 400 beygirlik iki versiyon sunan C-SUV modelinde arkadan itişli, dört tekerlekten çekişli, iki motorlu ve tek motorlu olacak şekilde farklı opsiyonlar mevcut. Pil paketleri içeriğine göre değişecek olan araçta iki farklı menzil seçeneği (300-500 km) ile sessiz, keyifli ve sıfır emisyonla temiz bir sürüş sunulacak. Yüksek hızlı şarj özelliği ile 25 dakika gibi bir sürede şarj olup yüzde 80'lik dolumla 500 kilometreden fazla yol gideceği hedefleniyor. Yeni batarya teknolojisi ile bu süre 2025'ten itibaren 8 dakikaya indirilecek. Ayrıca dünyada ilk kez Türkiye'nin otomobilinde kullanılmaya başlanacak olan "Holografik Asistan" teknolojisi ile sıradan bir sanal gösterge panelinin çok ötesinde bir kullanıcı deneyimi yaşatmak amacı ile ileri göz takip algoritmaları ve holografik üç boyutlu görüntüleme teknolojilerinden de faydalanılacak.





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