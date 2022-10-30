Başkan Erdoğan ön sipariş için Şubat ayını işaret etmişti! İlan sayfalarında Togg hareketliliği

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yerli araba Togg için tarihi gün gerçekleşti. İlk aracın banttan indirilmesinin ardından siparişlerin şubat ayında alınacağı açıklandı. Togg almak isteyen yüzlerce vatandaş nakit ihtiyaçlarını karşılamak için şimdiden ellerindeki araçları satılığa çıkarmaya başladı.
ÖN SATIŞLAR ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak. Tıpkı diğer yeni nesil araç üreticileri gibi bizde Togg'da satış işini, dijital ve fiziksel deneyimi birleştirerek çözmeye karar verdik. Vatandaşlarımız Togg siparişlerini, şubatta başlayacak olan ön satışla birlikte verebilecekler. Ön satış ve sipariş şartları vakti geldiğinde şirket tarafından açıklanacaktır" dedi.
MART AYINDA PAZARA ÇIKACAK
"Aracın fiyatı ne olacak" sorusuna da cevap veren Erdoğan, "Togg'un fiyatının piyasa şartlarında rekabetçiliğini sağlayacak şekilde babayiğitlerle birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki mart ayı sonunda pazara çıkacak bir ürünün fiyatını bugünden açıklamak mümkün değildir. Togg'un fiyatı şubat sonunda açıklanacak hiç telaşa gerek yok. Cumhuriyetimizin 99. yılına ulaştığımız bugünde Türkiye yüzyılı inşa etme kararlılığımızın da altını bir kez daha çiziyoruz" ifadelerini kullandı.