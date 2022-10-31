Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihi karşılaştırma! O iki fotoğrafın sırrı

Türkiye'nin otomobili Togg Başkan Recep Tayyip Erdoğan katıldığı tarihi törenle banttan indi.
İlk aracı Başkan Erdoğan banttan alarak sahneye kadar alkışlar eşliğinde götürdü.
"Bir otomobilden daha fazlası" diyerek yola çıkan Togg'un Gemlik'teki kampüsünün açılışı, tarihe yönelik göndermeler ve tarihi karşılaştırmalara sahne oldu.ştirilmesi detayları dikkati çekti. Filmde, Kapadokya, Pamukkale, Gemlik gibi Togg'un renklerine ilham olan eşsiz Anadolu coğrafyası da yer aldı.
İKİ FOTOĞRAFIN SIRRI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışı ve ilk seri üretim aracın banttan indirilmesi töreninde yaptığı konuşma, Cumhuriyet tarihine yönelik atıflarıyla dikkati çekti.
UŞAK'TA ÇEKİLEN FOTOĞRAF: CUMHURİYETİ BİZ BÖYLE KAZANDIK
Erdoğan konuşmasında, Cumhuriyet'in 10'uncu yılında Uşak'ta çekilen bir fotoğrafı hatırlattı. "Cumhuriyeti biz böyle kazandık." pankartının yer aldığı fotoğrafı ve oradaki vatandaşları anlatan Erdoğan, "Ülkemiz artık Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümlerini Marmaray'ın, İstanbul Havalimanı'nın, Togg tesisinin açılış törenleriyle kutlayacak bir seviyeye geldi. Bugün Togg gibi asırlık bir projeyi hayata geçirirken bir kez daha ve tüm kalbimizle 'Yaşasın Cumhuriyet' diyoruz." dedi.
TOGG'LA VERİLEN POZ: YAŞASIN CUMHURİYET
Başkan Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı "Yaşasın Cumhuriyet" mottosu için Togg'un Gemlik Kampüsü'nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle "Yaşasın Cumhuriyet" sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg'un çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi.
Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına, "Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız." diye karşılık verdi.