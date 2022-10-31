Togg'un Gemlik Kampüsü'nün açılışında tarihi karşılaştırma! O iki fotoğrafın sırrı

TOGG'LA VERİLEN POZ: YAŞASIN CUMHURİYET

Başkan Erdoğan'ın konuşmasında vurguladığı "Yaşasın Cumhuriyet" mottosu için Togg'un Gemlik Kampüsü'nde özel bir platform ve ışık sistemi kuruldu. 25 metre genişliğinde 9 metre yüksekliğindeki özel platformun arkasında kırmızı zemin üzerine beyaz renklerle "Yaşasın Cumhuriyet" sloganı, Togg logosu ile 29 Ekim 2022 tarihi yer aldı. Tarihe not düşülen o fotoğraf çekimi için platformun önünde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Emine Erdoğan, Togg'un çalışanları bayraklar ve el sallayarak poz verdi.

Anadolu isimli kırmızı renkli, Pamukkale isimli beyaz renkli iki Togg da fotoğrafta önde yer aldı. Erdoğan, fotoğraf çekiminin ardından Togg çalışanlarının alkışlarına, "Tarih sizi çok kararlı yazacak, tarihe not düşüyorsunuz. Tarihe bu notu düşerken de unutulmayacaksınız." diye karşılık verdi.