Kemal Kılıçdaroğlu ABD fiyaskosunun ardından rotayı Avrupa'ya kırdı! İngiltere'ye gidiyor

8 SAAT KAYBOLDU

ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI

Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyareti yandaşları tarafından dahi eleştirilirken 'hamburger yedik' savunması İYİ Partili Ahmet Erozon tarafından da ti'ye alındı.