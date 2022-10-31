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    • 31.10.2022 12:47
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    Kemal Kılıçdaroğlu ABD fiyaskosunun ardından rotayı Avrupa'ya kırdı! İngiltere'ye gidiyor

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 9-13 Ekim'de ABD'ye yaptığı 'icazet turu' fiyaskoyla sonuçlandı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'hamburger yedik' açıklamasıyla savunduğu '8 saatlik sır' ise karanlık bir adım olarak ortada dururken ABD'nin ardından rotayı Avrupa'ya çizdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu 1-5 Kasım tarihleri arasında İngiltere'ye uçacak...

    takvim.com.tr
    Kim bilir İngiltere’de ne yiyecek!

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye yaptığı 'icazet' turunun fiyaskoya sonuçlanmasının ardından yeni rotasını belirledi.

    Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.

    8 SAAT KAYBOLDU
    ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.

    HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
    Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyareti yandaşları tarafından dahi eleştirilirken 'hamburger yedik' savunması İYİ Partili Ahmet Erozon tarafından da ti'ye alındı.

    ROTAYI İNGİLTERE'YE KIRDI
    Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin ardından bu kez İngiltere'ye uçacağı öğrenildi.

    Habertürk'te yer alan bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun 1-5 Kasım'da İngiltere'ye gidecek ve Londra'da çeşitli temaslarda bulunacak.

    Henüz resmi bir açıklama gelmezken Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'yu da yanında götüreceği öğrenildi.

        KİMLERLE NE KONUŞACAK?
        Kılıçdaroğlu'nun ABD'de siyasi isimlerden randevu alamadığı bilinirken ziyaret teknoloji ve bilim maskesiyle perdelenmişti. 8 saatlik sır kaybolma ise akıllarda soru işrateti bırakırken Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'de hangi temaslarda bulunacağı merak konusu oldu.

        Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'den sonra Almanya'ya da bir ziyaret yapacağı öğrenildi.

        KASIM'I İŞARET ETMİŞTİ
        Öte yandan Kılıçdaroğlu ABD ziyaretine ilişkin yapılan eleştirilere Twitter üzerinden yanıt vermiş ve "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin.." demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretleri Kasım ayında yapacak olması da dikkat çeken başka bir ayrıntı olarak yer aldı.
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        Kim bilir İngiltere’de ne yiyecek!
        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu ABD fiyaskosunun ardından rotayı Avrupa'ya kırdı! İngiltere'ye gidiyor
            SON DAKİKA