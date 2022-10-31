Kemal Kılıçdaroğlu ABD fiyaskosunun ardından rotayı Avrupa'ya kırdı! İngiltere'ye gidiyor

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ABD'ye yaptığı 'icazet' turunun fiyaskoya sonuçlanmasının ardından yeni rotasını belirledi.
Kemal Kılıçdaroğlu, 9-13 Ekim tarihleri arasında ABD'ye yaptığı ve CHP'li isimler tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaretin aslında bir 'icazet turu' olduğu takvim.com.tr'nin 'Derinlerden gelme sesi' manşetiyle ortaya çıkmıştı.
8 SAAT KAYBOLDU
ABD'deki derin yapılarla bağlantılı isimlerin Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinin anlamsız bulması bu turun fiyaskoya dönüşeceğinin habercisi olurken CHP lideri, yanında götürdüğü gazeticileri atlatarak 8 saat ortadan kayboldu.
HAMBURGER YEDİK SAVUNMASI
Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu Başkan Erdoğan'ı ve ailesini hedef aldığı 40 saniyelik o videoyu çekmek için 'New York'a gittik' şeklinde savunurken bir de "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirdi.
Kılıçdaroğlu'nun fiyaskoyla sonuçlanan bu ziyareti yandaşları tarafından dahi eleştirilirken 'hamburger yedik' savunması İYİ Partili Ahmet Erozon tarafından da ti'ye alındı.
ROTAYI İNGİLTERE'YE KIRDI
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretinin ardından bu kez İngiltere'ye uçacağı öğrenildi.
Habertürk'te yer alan bilgiye göre Kılıçdaroğlu'nun 1-5 Kasım'da İngiltere'ye gidecek ve Londra'da çeşitli temaslarda bulunacak.
Henüz resmi bir açıklama gelmezken Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve Genel Başkan Başdanışmanı Hacer Foggo'yu da yanında götüreceği öğrenildi.