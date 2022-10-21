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    Ahmet Erozan'ın Kılıçdaroğlu’na "Hamburger yemeye gelmedik" göndermesi Joe Biden ile olan aile dostluğunu akıllara getirdi

    CHP lideri Kılıçdaroğlu, ABD'de 8 saat kayboldu. “Hamburger yedim” diyerek kendini savundu! En büyük darbeyi ise peşinden Amerika'ya giden İYİ Partili Erozan vurdu. Joe Biden’ı 2011’de Türkiye’de Boğaz’da ağırlayan ailenin mensubu İYİ Partili Ahmet Erozan, ABD’den Kılıçdaroğlu’na gönderme yaptı: Buraya hamburger yemeye gelmedik.

    Big Mac kavgası

    Kılıçdaroğlu, ABD seyahatine çıktı. 8 saat sırra kadem bastı. Eleştirilince de "Hamburger yedim" açıklamasını yaptı. Elbette kimse inanmadı! Altılı masa yine çatırdadı! Çünkü hemen ardından İyi Partili Ahmet Erozan, Amerika'ya yelken açtı.



    Okyanus ötesinde görüşmeler yaptı. Sonra da sosyal medyadan "Hamburger yemeye gelmedik" yazdı. Böylece hem Kılıçdaroğlu'nu alaya aldı. Hem de "Ciddi temaslarımız var" mesajı yolladı. Akıllara şu soru takıldı: İcazet almak bu kadar mı önemli...



    EROZAN BOMBASI
    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İYİ Parti heyeti, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye ayak bastı. Erozan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat ortadan kaybolduğu anları "Hamburger yemeye gittik diyerek" geçiştirmesine göndermede yaptı. "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Erozan Ailesi'nin 2011'de o zaman ABD'nin 2 numarası Joe Biden'ı Erozan Yalısı'nda ağırlamalarını hatırlattı.



        DAVETTE KİMLER VARDI!
        Ünlü iş adamı Sahir Erozan, 11 yıl önce Boğaz'da Biden ile birlikte önemli isimleri ağırlamıştı. Daha sonra o davette Suzan Sabancı, Ali Kibar, Pelin Batu ve Tülin Şahin'in de olduğu ortaya çıkmıştı. Milliyet Yazarı Güneri Cıvaoğlu, Biden'lı daveti köşesinde şöyle anlatmıştı: Hafta sonunda Boğaz kıyısında bir gece. 4 bizden, 2 de Amerikalı gazeteci, Think Tank yöneticisi eski Büyükelçi Özdem Sanberk, birkaç iş insanı, ABD'nin iki numarası Joe Biden'ın çevresindeler. Sahir Erozan'ın yalısındaki davette Joe Biden'a refakat eden Amerikan üst düzey bürokratlar ile Dışişleri Müsteşarı Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Namık Tan, ABD İstanbul Başkonsolosu Scott Frederic Kilner ve eşi de vardı.



        Boğaz'daki yalının sahibi ABD vatandaşı Sahir Erozan, sık sık davetler veriyor.



        Meral Akşener'in kurmayı Eski Büyükelçi Ahmet Erozan, aynı zamanda Demokrat Partili eski milletvekili ve Fenerbahçe'nin eski Başkanı Agah Erozan'ın oğlu ve ABD vatandaşı Sahir Erozan'ın da akrabası...
            Çelebi ve İsmail Ok’tan A Haber’e özel açıklamalar
            Haberler Güncel Ahmet Erozan'ın Kılıçdaroğlu’na "Hamburger yemeye gelmedik" göndermesi Joe Biden ile olan aile dostluğunu akıllara getirdi
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