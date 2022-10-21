Kılıçdaroğlu, ABD seyahatine çıktı. 8 saat sırra kadem bastı. Eleştirilince de "Hamburger yedim" açıklamasını yaptı. Elbette kimse inanmadı! Altılı masa yine çatırdadı! Çünkü hemen ardından İyi Partili Ahmet Erozan, Amerika'ya yelken açtı.
Okyanus ötesinde görüşmeler yaptı. Sonra da sosyal medyadan "Hamburger yemeye gelmedik" yazdı. Böylece hem Kılıçdaroğlu'nu alaya aldı. Hem de "Ciddi temaslarımız var" mesajı yolladı. Akıllara şu soru takıldı: İcazet almak bu kadar mı önemli...
EROZAN BOMBASI
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan İYİ Parti heyeti, temaslarda bulunmak üzere ABD'ye ayak bastı. Erozan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD'de 8 saat ortadan kaybolduğu anları "Hamburger yemeye gittik diyerek" geçiştirmesine göndermede yaptı. "ABD'ye hamburger yemeye gelmedik" ifadesini kullandı. Bu açıklama, Erozan Ailesi'nin 2011'de o zaman ABD'nin 2 numarası Joe Biden'ı Erozan Yalısı'nda ağırlamalarını hatırlattı.