



Okyanus ötesinde görüşmeler yaptı. Sonra da sosyal medyadan "Hamburger yemeye gelmedik" yazdı. Böylece hem Kılıçdaroğlu'nu alaya aldı. Hem de "Ciddi temaslarımız var" mesajı yolladı. Akıllara şu soru takıldı: İcazet almak bu kadar mı önemli...