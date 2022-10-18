Kılıçdaroğlu ABD dönüşü adaylık için Kasım'ı işaret etti! | İYİ Parti'nin ABD ziyareti ve Akşener'in 'karşı adaylık' adımının şifreleri

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.
Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.
8 SAATLİK SIRDA FETÖ İZİ
Öte yandan kurmayları tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaret sırasında CHP lideri, basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu. Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu, "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirmişti.
CHP liderinin uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve kullandığı güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı Pensilvanya'dan da geçtiği ortaya çıkmıştı.
ABD'DEN DÖNDÜ KLAVYE OPERASYONUNA SAYUNDU
Tüm bu gelişmelerin ışığında fiyaskkoya dönen ABD seferini tamamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden klavye operasyonuna soyundu.
ABD ziyaretini 'vizyon programı' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, kendi tabanından gelen eleştirileri de perdelemek için adeta çamura yattı.