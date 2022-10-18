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    • 18.10.2022 18:38
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    Kılıçdaroğlu ABD dönüşü adaylık için Kasım'ı işaret etti! | İYİ Parti'nin ABD ziyareti ve Akşener'in 'karşı adaylık' adımının şifreleri

    ABD'ye gerçekleştirdiği icazet seferi büyük bir hüsranla sona eren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hakkındaki '8 saatlik sır' tartışmalarının gölgesinde bir klavye operasyonuna soyundu. Okyanus Ötesine yaptığı seferi haklı bir zemine oturtmak için yine 'bilim ve teknoloji' maskesine sığınan Kılıçdaroğlu, paylaşımlarının alt metinlerinde İYİ Parti ve msadaki diğer ittifak ortaklarına mesaj gönderdi. Kasım ayını işaret eden CHP lideri, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal’i bekleyin..." dedi. Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti. Öte yandan Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı durumunda 'karşı aday' olabileceği CHP kulislerinde konuşulanlar arasında. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Ve ’adaylık’ adımı geldi! Kasım’ı işaret etti...

    Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tartışmaların gölgesinde ABD'ye başlattığı 'icazet' seferi deyim yerindeyse hüsranla sonuçlandı.

    Sanders, Eski ABD Başkanı Barack Obama ve diğer senatörlerle değil görüşme randevu bile alamayan CHP heyeti, fiyaskoyu perdelemek için 'bilim ve teknoloji' maskesine sığındı.

    8 SAATLİK SIRDA FETÖ İZİ
    Öte yandan kurmayları tarafından 'büyük vizyon yolculuğu' olarak tanımlanan ziyaret sırasında CHP lideri, basından habersiz bir şekilde 8 saat ortadan kaybolmuştu. Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti sırasında ortadan kaybolduğu 8 saatle ilgili soruyu, "Benzin istasyonuna uğradık hamburger almak üzere" diyerek geçiştirmişti.

    CHP liderinin uçak yerine karayolunu tercih ettiği ve kullandığı güzergahta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de yer aldığı Pensilvanya'dan da geçtiği ortaya çıkmıştı.



    ABD'DEN DÖNDÜ KLAVYE OPERASYONUNA SAYUNDU
    Tüm bu gelişmelerin ışığında fiyaskkoya dönen ABD seferini tamamlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden klavye operasyonuna soyundu.

    ABD ziyaretini 'vizyon programı' olarak tanımlayan Kılıçdaroğlu, kendi tabanından gelen eleştirileri de perdelemek için adeta çamura yattı.



        CHP lideri, "Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var" ifadelerini kullanarak Okyanus Ötesine yaptıuğı turu haklı bir zemine oturtmak için algı oluşturmaya kalktı.



        "KASIM AYINI BEKLEYİN, BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"
        Kılıçdaroğlu'nun klavye operasyonunun alt metinlerinde hiç şüphesiz İYİ Parti'ye ve masadaki diğer ittifak ortaklarına da mesajlar vardı.

        Bilim insanlarıyla görüşmesini hatırlatan Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi darboğazdan çekip almaya hazırlar" ifadeleriyle 'adaylık' mesajını verdi.

        Kasım ayını işaret edip, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..." dedi.



        "KEMAL BEY KARARLI, ADAY GİBİ GÖRÜNÜYOR"
        İYİ Parti lideri Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için "Kemal Bey kararlı, aday gibi görünüyor" demişti.

        CHP'Lİ YARKADAŞ: AKŞENER, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞI DURUMUNDA 'KARŞI ADAY' OLACAK
        CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, katıldığı canlı yayında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması durumunda, 'karşı aday' olacağını öne sürmüştü.

        İYİ Parti'den aldığı bilgileri kaynak gösteren Yarkadaş, "Meral Hanım, Kemal Bey'in adaylığı karşısında kendi adaylığını ilan edebilir' diyorlar. Meral Hanım aday olursa kimsenin şaşırmaması gerektiğini söylüyorlar. Bu çok sağlam birkaç kaynaktan doğrulattığım bir bilgidir." demişti.



            KILIÇDAROĞLU'NUN ALAMADIĞI İCAZETİ İYİ PARTİ YOKLAYACAK
            Tüm bu tartışmalar, kifayetsiz muhterisler içerisine düştüğü cendereyi gözler önüne sererken İYİ Parti'den de zamanlaması manidar bomba bir adım geldi.

            Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı fiyaskonun gölgesinde İYİ Parti heyeti de ABD'ye icazet yoklayama gitti.



            İYİ Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı emekli Büyükelçi Ahmet Kamil Erozan ve yardımcısı Mehmet Ali Karamemiş'ten oluşan heyet, Amerika Birleşik Devletleri'nde temaslarda bulunmak için harekete geçti.

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            Haberler Güncel Kılıçdaroğlu ABD dönüşü adaylık için Kasım'ı işaret etti! | İYİ Parti'nin ABD ziyareti ve Akşener'in 'karşı adaylık' adımının şifreleri
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