Kılıçdaroğlu ABD dönüşü adaylık için Kasım'ı işaret etti! | İYİ Parti'nin ABD ziyareti ve Akşener'in 'karşı adaylık' adımının şifreleri





CHP lideri, "Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var" ifadelerini kullanarak Okyanus Ötesine yaptıuğı turu haklı bir zemine oturtmak için algı oluşturmaya kalktı.