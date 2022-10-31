Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.10.2022 12:42
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.10.2022 12:42
    ABONE OL

    Büyükçekmece'de şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü kaza yaptı

    Son dakika haberi! İstanbul Büyükçekmece'de, şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü bir motosiklet, kaldırımda bulunan ağaçlar ile uyarı levhasına çarparak durdu. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İETT otobüsü kaza yaptı!

    İstanbul Büyükçekmece'de, şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü bir motosiklet, kaldırımda bulunan ağaçlar ile uyarı levhasına çarparak durdu.

    Alınan bilgiye göre, "76 BA-Avcılar Metrobüs" hattında sefer yapan 34 JL 2561 plakalı İETT otobüsünün şoförü, Fatih Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda seyir halindeyken aniden rahatsızlandı.

    Otobüs, şoförünün ayağının gaz pedalına basılı kalması nedeniyle önce bir motosiklet ile kaldırımdaki ağaçlara ardından uyarı levhasına çarparak durabildi.

    İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken, İETT otobüsünde hasar meydana geldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Soyer zammın suyunu çıkardı! Yüzde 300
    Haberler Güncel Büyükçekmece'de şoförü rahatsızlanan İETT otobüsü kaza yaptı
        SON DAKİKA