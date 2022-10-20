CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD’ye yaptığı icazet ziyaretinde Washington Post’a gitmişti! Detayları ortaya çıktı! Yine şikayet etti

KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNE DEĞİNİLDİ

Geçtiğimiz hafta Amerika ziyaretiyle tartışmaların odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Washington Post gazetesine yaptığı ziyaretin detayları da ortaya çıktı.

Aynı yazıda yer alan bilgilerde, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Washington Post gazetesine yaptığı ziyarette dezenformasyon yasası için şu ifadeleri kullandı:

"Geçenlerde, Sayın Erdoğan'ın aleyhinde konuşanları hapse atma uygulamasına itiraz eden muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. 'Bir ülke gazetecileri hapse atıyorsa, orada demokrasiden söz edemeyiz. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı' dedi."

Washington Post gazetesi analizini, "Farklı sesleri susturarak gelişen bir ulus inşa edemezsiniz. Bu yeni yasa, Türkiye için geriye atılmış bir adım" yorumu ile kapattı.