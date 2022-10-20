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    • 20.10.2022 15:18
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    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD’ye yaptığı icazet ziyaretinde Washington Post’a gitmişti! Detayları ortaya çıktı! Yine şikayet etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun icazet için gittiği ABD'de Washington Post'u da ziyaret etmişti. Ziyaretin detayları ortaya çıktı.Dezenformasyon yasası içinKılıçdaroğlu Washington Post'a "'Bir ülke gazetecileri hapse atıyorsa, orada demokrasiden söz edemeyiz. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı' dedi." ifadeleri kullanmış. ABD ziyareti boyunca uğradığı her yerde Türkiye'yi şikayet eden Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını manşete taşıyan Post, analizini "Farklı sesleri susturarak gelişen bir ulus inşa edemezsiniz. Bu yeni yasa, Türkiye için geriye atılmış bir adım" şeklinde skandal bir yorum ile kapattı.

    Washington Post ziyaretinin detayları! Yine şikayet etti

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle görüşmüş, burada kendisine yöneltilen sorulara Türkiye'yi şikayet ederek yanıt vermişti. Türkiye'de vergi kaçırıldığını öne süren CHP lideri, "Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef." ifadelerini kullanmıştı.

    CHP lideri, yakın dönemde yabancılara Türkiye'yi şikayet etmeyi resmen bir alışkanlık haline getirdi.

    Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi Washıngton Post'a da şikayet ettiği ortaya çıktı.

    Amerikan'ın saygın gazetelerinden Washington Post'ta, "Türkiye'de ifade özgürlüğü ortadan kalkıyor. Demokrasi de öyle" başlığıyla yayımlanan editöryel yazıda, TBMM'de kabul edilen dezenformasyon yasası eleştirildi.

    "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin bir zamanlar canlı olan özgür basınına boyun eğdiriyor" denilen yazıda, çıkan yasanın ayrıntıları anlatıldı.

        KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİNE DEĞİNİLDİ
        Geçtiğimiz hafta Amerika ziyaretiyle tartışmaların odağı haline gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Washington Post gazetesine yaptığı ziyaretin detayları da ortaya çıktı.

        Aynı yazıda yer alan bilgilerde, CHP lideri Kılıçdaroğlu, Washington Post gazetesine yaptığı ziyarette dezenformasyon yasası için şu ifadeleri kullandı:

        "Geçenlerde, Sayın Erdoğan'ın aleyhinde konuşanları hapse atma uygulamasına itiraz eden muhalefetteki Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldik. 'Bir ülke gazetecileri hapse atıyorsa, orada demokrasiden söz edemeyiz. Hiç kimse düşüncelerinden dolayı hapse atılmamalı' dedi."

        Washington Post gazetesi analizini, "Farklı sesleri susturarak gelişen bir ulus inşa edemezsiniz. Bu yeni yasa, Türkiye için geriye atılmış bir adım" yorumu ile kapattı.

        TÜRKİYE'NİN ÇIKARLARINA KARŞI
        Kılıçdaroğlu, icazet için gittiği ABD'de Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'dan taraf olunması gerektiğini söyledi. Tüm dünyanın ayakta alkışladığı Türkiye rolü için "Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'nın yanında yer almamız gerektiğini düşünüyoruz." diye konuştu.

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle Moskova yönetimine ambargo uygulayan ABD ve Avrupa Birliği ülkeleri; enflasyon, enerji ve gıda krizi gibi büyük sorunlarla karşı karşıya geldi.

        AB ülkeleri yaklaşan kış ayları öncesinde ne yapacağını kara kara düşünürken, Türkiye enerji konusunda elini oldukça güçlü tutuyor.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki arabulucu rolü nedeniyle tüm dünyada takdir ediliyor.
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            Haberler Güncel CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD’ye yaptığı icazet ziyaretinde Washington Post’a gitmişti! Detayları ortaya çıktı! Yine şikayet etti
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