CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ABD’ye yaptığı icazet ziyaretinde Washington Post’a gitmişti! Detayları ortaya çıktı! Yine şikayet etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD ziyareti kapsamında John Hopkins Üniversitesi öğrencileriyle görüşmüş, burada kendisine yöneltilen sorulara Türkiye'yi şikayet ederek yanıt vermişti. Türkiye'de vergi kaçırıldığını öne süren CHP lideri, "Vergi kaçakçılığının ulusal spor olarak algılandığı bir ülkede demokrasi gelişemiyor maalesef." ifadelerini kullanmıştı.
CHP lideri, yakın dönemde yabancılara Türkiye'yi şikayet etmeyi resmen bir alışkanlık haline getirdi.
Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi Washıngton Post'a da şikayet ettiği ortaya çıktı.
Amerikan'ın saygın gazetelerinden Washington Post'ta, "Türkiye'de ifade özgürlüğü ortadan kalkıyor. Demokrasi de öyle" başlığıyla yayımlanan editöryel yazıda, TBMM'de kabul edilen dezenformasyon yasası eleştirildi.
"Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin bir zamanlar canlı olan özgür basınına boyun eğdiriyor" denilen yazıda, çıkan yasanın ayrıntıları anlatıldı.