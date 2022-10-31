SON DAKİKA! KPSS soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı! Eski ÖSYM Başkanı Halis Aygün hakkında soruşturma izni

KPSS sorularındaki skandala ilişkin Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlana raporun detaylarına SABAH ulaştı. Raporda 4 soruya ilişkin ÖSYM'nin soru havuzuna yazıldıktan sonra dışarıya da verilmiş olabileceği tespiti yapılırken, görevden alınan eski ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve bir kısım uzmanlar hakkında soruşturma izni verilirken, bazı uzmanlar hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.
Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen KPSS sınavının ardından, sınava giren adaylar lisans oturumundaki bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sınavlarında sorulan sorularla aynı olduğunu belirterek tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz 2022'de gerçekleşen KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavıyla ilgili iddialara ilişkin Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) inceleme talimatı verdi. DDK müfettişleri ÖSYM'ye giderek çalışmalara başladı. Söz konusu iddialar üzerine Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
DDK müfettişlerinin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından KPSS sorularıyla ilgili iddialar kapsamında, Yediiklim Yayınevine yönelik operasyon düzenlendi. Ankara'da yayınevine ait 2 adreste arama başlatıldı. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.