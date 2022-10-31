İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP'li Muharrem Erkek'in 'Sınırımızda PYD olsun' dediği videoyu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise söz konusu videoda şu ifadeleri kullanıyor "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda biz kardeşsek evet bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız."