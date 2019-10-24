Türkiye 5 gün içinde ABD ve Rusya ile yapılan 2 kritik anlaşma ile Suriye sınırındaki YPG tehdidini ortadan kaldırdı. Hem sahada hem masadaki kararlı duruşla yurt dışından gelen terör tehditlerine gereken cevap verilirken, yurt içindeki terör seviciler yeniden canlandı.



Daha önce de birçok kez teröristleri savunan ifadeler kullanan CHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve 24. Dönem İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, canlı yayında akılalmaz sözler sarf etti.





Katıldığı bir televizyon programında Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin tartışmaların yaşandığı sırada Aksünger, terör örgütü PKK'nın Suiye uzantısı olan YPG için terör örgütü değildir açıklaması yaptı. Program sunucusu Ahmet Hakan'ın açık açık sorduğu "Terör örgütü mü?" sorusuna Erdal Aksünger, "PYD benim gözümde terör örgütü değildir" diye cevap verdi.







FETÖ'YÜ DE SAVUNMUŞTU

CHP'li Aksünger, sadece YPG'lilere kol kanat germekle kalmamış, Türkiye'yi tehdit eden bir diğer terör örgütü FETÖ'ye de kalkan olmuştu. Aksünger, ABD'de FETÖ'nün sözcülüğüne savunmuş, Türkiye'nin FETÖ ile mücadeleden rahatsız olduğunu defalarca dile getirmişti.







KILIÇDAROĞLU DA AYNI AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 21 Ekim 2014 tarihinde "Bizim için YPG terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" iddiasında bulunmuştu.







"PYD SİYASİ OLUŞUMDUR"

CHP Milletvekili Ünal Çeviköz de Genel Başkanı gibi teröristleri aklamaya çalışmış ve "PYD bir siyasi oluşum, YPG ise onun askeri boyutudur." demişti.







SİHA SEZGİN TERÖRİSTLERE TOZ KONDURMUYOR!

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekillerinden Gürsel Tekin ve Sezgin Tanrıkulu, İngiltere'de bir toplantıya katılmış, toplantıya Sezgin Tanrıkulu'nun terör örgütü PKK'nın uzantısı olan PYD için söyledikleri damga vurmuştu. Tanrıkulu, açık açık Türkiye'ye silah doğrultan teröristlere aklama peşine düşerek PYD'nin terör örgütü olmadığını savunmuştu.







ONCA SALDIRIYI GÖRMEZDEN GELDİLER!

CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke de partidaşları gibi PKK'nın uzantılarının onca saldırısını görmezden gelip, PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye terör örgütü diyebilmek için istihbari bilginin olması gerektiğini söylemişti.

