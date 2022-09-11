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    • Güncel
    • 11.09.2022 22:21
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    • 11.09.2022 22:31
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    "Beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak?" diyen Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlülükte zirve: Beka sorunu var buna inanıyorum

    İkiyüzlü ve riyakar siyaset denince akla gelen ilk isimlerden biri olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine şaşırtmadı. Daha önce "Türkiye'nin beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak" diyen Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da Türkiye'nin beka sorunu olduğunu ve çözeceklerini iddia etti. HDPKK ile ittifak yürüten, tezkereye 'hayır' oyu veren CHP lideri, partisinin bayrak ve vatan olmak üzere iki kırmızı çizgisi olduğunu söyledi. Seçimlere giderayak sahnelenen bu söz mühendisliği büyük tepkiyle karşılandı. Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salondan ayrılırken atılan "Bozkurt Kemal" sloganları 'günün fıkrası' olarak yorumlandı.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kılıçdaroğlu’nun ’beka’ ikiyüzlüğü! Tepki çekti...

    Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 emelleri doğrultusunda daldan dala atlamaya, yediğini yutmaya devam ediyor.

    Kılıçdaroğlu, ANFA Genel Müdürlüğü Fuar Salonu'nda daha önceki söylemleri ile çelişen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.



    Türkiye'nin beka sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Evet, Türkiye'nin bir beka sorunu var ama sorunu aşacak olan biziz" ifadelerini kullandı.

    Bu noktada CHP Genel Başkanı'nın ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.



    2019: "BEKA SORUNU YOK, YPG Mİ BİZE SALDIRACAK?"
    Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, 2019 yılında katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza atmıştı.

    2023: BEKA SORUNU VAR
    2019 yılında "beka sorunu yok" deyip 2023 seçimlerine giderayak Türkiye'nin beka sorunu olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.


        CHP İŞİ VATANSEVERLİK: HDP İLE İŞ TUTMAK, TEZKEREYE 'HAYIR' OYU VERMEK
        Partisinin HDPKK ile yürüttüğü kirli ilişki ve ittifakı gölgelemek isteyen, sırf HDP incinmesin diye terör örgütlerine yapılacak harekat için Meclis'e sunulan tezkereye 'hayır' oyu veren CHP lideri, partisinin bayrak ve vatan olmak üzere iki kırmızı çizgisi olduğunu iddia etti.





        "YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR
        Vatansever olduklarını iddia eden Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgütü YPG'ye kol kanat germiş "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanmıştı.



        GÜNÜN FIKRASI: "BOZKURT KEMAL"
        Programın ardından, bir grup, Kılıçdaroğlu'nu "Bozkurt Kemal" sloganlarıyla makam aracına kadar uğurladı. Bu durum 'günün fıkrası' olarak yorumlandı.
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        Haberler Güncel "Beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak?" diyen Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlülükte zirve: Beka sorunu var buna inanıyorum
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