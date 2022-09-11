"Beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak?" diyen Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlülükte zirve: Beka sorunu var buna inanıyorum









"YPG TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR

Vatansever olduklarını iddia eden Kılıçdaroğlu daha önce de terör örgütü YPG'ye kol kanat germiş "Bizim için YPG terör örgütü değildir. Şimdi bir kere terör örgütü olarak sivillere genç, yaşlı, kadın, erkek demeden öldüren örgütlenmelere biz 'terör örgütü' diyoruz. PKK bu bağlamda terör örgütüydü, çünkü genç, yaşlı, kadın, erkek demeden katletti. Ancak YPG'nin şu ana kadar Türkiye'ye veya kendi halkına yönelik böyle bir uygulaması olmadı. Olursa tabii ona da karşı çıkarız. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur" ifadelerini kullanmıştı.