"Beka sorunu yok, YPG mi bize saldıracak?" diyen Kılıçdaroğlu'ndan ikiyüzlülükte zirve: Beka sorunu var buna inanıyorum

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 emelleri doğrultusunda daldan dala atlamaya, yediğini yutmaya devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, ANFA Genel Müdürlüğü Fuar Salonu'nda daha önceki söylemleri ile çelişen, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin beka sorunu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Evet, Türkiye'nin bir beka sorunu var ama sorunu aşacak olan biziz" ifadelerini kullandı.
Bu noktada CHP Genel Başkanı'nın ikiyüzlü tutumu bir kez daha gözler önüne serildi.
2019: "BEKA SORUNU YOK, YPG Mİ BİZE SALDIRACAK?"
Bilindiği üzere Kılıçdaroğlu, 2019 yılında katıldığı bir canlı yayında kendisine yöneltilen "beka sorunu" sorusuna "Türkiye'de beka sorunu yok, ABD'nin desteklediği YPG bize mi saldıracak?" şeklinde cevap vererek bir kez skandala imza atmıştı.
2023: BEKA SORUNU VAR
2019 yılında "beka sorunu yok" deyip 2023 seçimlerine giderayak Türkiye'nin beka sorunu olduğunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu büyük tepkiyle karşılandı.