SON DAKİKA: Namusunu satana ne denir? CHP Irak-Suriye tezkerelerine 'hayır' dedi! Akıllara 'Sınır namustur' çıkışları geldi

TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.
CHP 'HAYIR' DEDİ
CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı. Partisinin grup toplantısında tezkereye 'hayır' oyu vereceklerinin alt yapısını hazırlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi. Öte yandan söz konusu tezkereye CHP ile birlikte dostu HDPKK da hayır oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından yapılan oylamada CHP tezkereye 'hayır' oyu verdi.
'SINIR NAMUSTUR' ÇIKIŞI AKILLARA GELDİ
Geçtiğimiz yaz aylarında Afganistan'dan Türkiye'ye olan göç akını üzerinen kara propaganda yapan ve Türkiye'nin ABD ile anlaşarak Afganistanlılara kapılarını açtığı yalanına başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Sınır namustur' çıkışını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün yer aldığı pankartlar CHP binalarına asılmıştı.