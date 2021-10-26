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    • 26.10.2021 22:30
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    • 26.10.2021 22:30
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    SON DAKİKA: Namusunu satana ne denir? CHP Irak-Suriye tezkerelerine 'hayır' dedi! Akıllara 'Sınır namustur' çıkışları geldi

    Son dakika haberleri... Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak ve Irak ile Suriye'den gelen terör tehditlerini engellemek için Türk askerinin Irak ve Suriye'ye girmesini öngören tezkere Meclis'ten geçti. AK Parti, MHP ve İYİ Parti 'evet' oyu kullanırken CHP ile HDP ise 'hayır' oyu kullandı. CHP'nin 'hayır' demesi ağustos ayında yaptıkları 'Sınır Namustuır' kampanyasını hatırlattı. Şimdi ise akıllarda tek bir soru var: Namusunu satana ne denir?

    Namusunu satana ne denir?

    TBMM Genel Kurulunda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere Irak ve Suriye'ye gönderilmesi konusunda Cumhurbaşkanına verilen yetkinin 2 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi.

    CHP 'HAYIR' DEDİ
    CHP'li Özgür Özel "Suriye ve Irak tezkeresine hayır oyu vereceğiz" ifadelerini kullandı. Partisinin grup toplantısında tezkereye 'hayır' oyu vereceklerinin alt yapısını hazırlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim askerlerimiz şehit olsun bunu istiyor beyefendi. Neden garibanın evladı çocuğu orada şehit olsun? Komando marşı söyleyen TÜGVA'cılar var. Gönder kardeşim onları Suriye'ye başkomutanı da Bilal Erdoğan olsun" dedi. Öte yandan söz konusu tezkereye CHP ile birlikte dostu HDPKK da hayır oyu vereceğini açıkladı. Bu açıklamaların ardından yapılan oylamada CHP tezkereye 'hayır' oyu verdi.

    'SINIR NAMUSTUR' ÇIKIŞI AKILLARA GELDİ
    Geçtiğimiz yaz aylarında Afganistan'dan Türkiye'ye olan göç akını üzerinen kara propaganda yapan ve Türkiye'nin ABD ile anlaşarak Afganistanlılara kapılarını açtığı yalanına başvuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 'Sınır namustur' çıkışını yapmıştı. Kılıçdaroğlu'nun bu sözünün yer aldığı pankartlar CHP binalarına asılmıştı.

        NE OLMUŞTU?
        CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP Genel Merkezi'ne asılan 'Sınır namustur' pankartının fotoğrafını paylaşmıştı.

        Kılıçdaroğlu, paylaşımına "Birçok ülke "Biden yönetiminin talebiyle Afgan mülteci ağırlayacağız" açıklaması yapıyor. Batı Avrupa, Asya, Afrika ve Balkan ülkeleri… Anlaşılan Biden bunu bir tek Türkiye'den talep etmemiş. Dışişleri yetkililerinin bile girmesine izin verilmeyen toplantıda, hiç konuşulmamış(!)" notunu düştü.

        ŞEHİT KIZI GAZETECİDEN AĞIR SÖZLER
        Kılıçdaroğlu'nun paylaşımını alıntılayan gazeteci Gülay Demir ağır ifadeler kullandı.

        Terör örgütü YPG'nin Suriye'den, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı saldırıda şehit olan 50 yaşındaki Mehmet Şirin Demir'in kızı olan Demir, CHP'nin HDP ile ittifakını eleştirdi.

        'NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR'
        "Suriye sınırından babamın bedenine havan mermisi saplanırken, siz sırtını babamın katillerine yaslayanlarla seçim hazırlığı yapıyordunuz." diyen Demir, "Sınır namustur ama NAMUSSUZLARIN SINIRI YOKTUR…" ifadesini kullandı.
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        CHP tezkereye ’hayır’ deme kararını nasıl aldı?
        Haberler Güncel SON DAKİKA: Namusunu satana ne denir? CHP Irak-Suriye tezkerelerine 'hayır' dedi! Akıllara 'Sınır namustur' çıkışları geldi
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