İçişleri Bakanı Süleyman Soylu CHP'li Muharrem Erkek'in 'Sınırımızda PYD olsun' dediği videoyu paylaştı: Emperyalizmin operasyon çocukları

Millet İttifakı'nın kurduğu 6'lı masada terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yle ortaklık yapan CHP, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere terör örgütü PKK ve onun Suriye'deki uzantılarına sözleriyle destek oluyor. Ayrıca CHP'ye üye olan isimlerin de teröristleri yaptığı yardım ve yataklık güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla ortaya çıkıyor.

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU O VİDEOYU PAYLAŞTI: EMPERYALİZMİN OPERASYON ÇOCUKLARI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Çanakkale Milletvekili Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in PKK'nın Suriye'deki siyasi uzantısı PYD'ye destek verdiği anların videosunu paylaştı. Bakan Soylu videoya şunları yazdı "Bu video CHP tarihinin utanç vesikasıdır CHP kimlerin elinde? Mahkeme basan eşkıya takımı öncüsü, "terör koridoru" savunucusu CHP'li Muharrem Erkek, PYD Terör Örgütünün sınırlarımızda olabileceğini söylüyor Büyükelçiler-Tezkere-Kayıp 8 saat Emperyalizmin operasyon çocukları..."

CHP'Lİ MUHARREM ERKEK: SINIRIMIZDA PYD OLSUN

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yardımcısı Muharrem Erkek ise söz konusu videoda şu ifadeleri kullanıyor "Suriye ve Irak'tan bahsedildi. Evet biz sınırımızda biz kardeşsek evet bizim sınırımızda başkası olacağına PYD olsun. Bizim için hiçbir sakıncası yok bunun. Hiçbir sakıncası yok. Biz yalnızca bölgemizde değil Orta Doğu'da da barışı tesis etmek zorundayız. Türkiye olarak buna örnek olmak öncülük yapmak zorundayız."

CHP'NİN PKK VE YPG'YE GÜZELLEME YAPTIĞI VİDEOLAR

Atatürk'ün partisi olan CHP'de mevcut yöneticiler, yaptıkları açıklamalarla adeta PKK ve onun Suriye uzantısı YPG ile siyasi kolu PYD'ye adeta bir tek aşklarını ilan etmedikleri kaldı.

İşte Takvim.com.tr'nin geçmiş yıllarda CHP-PKK/YPG/PYD ilişkisini ortaya koyduğu haberler: