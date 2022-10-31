Askerlik yol izni kaç gün 2022? Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!

Askerlik yol parası hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte askerlik yol izni ve yol parası hakkında silah altına alınacak gençler araştırma yapmaya başladı. Bilindiği gibi askerlere kilometre hesabın göre yol izni veriliyor. Ayrıca askerlerin gideceği mesafe hesaplanarak yol parası ödeniyor. Peki, Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!
ASKERLİK YOL PARASI NE ZAMAN YATAR?
Sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde hesaba aktarılmaktadır.
ASKERLİK YOL İZNİ NE KADAR?
800 kilometreden daha az seyahat edilecekse 1 gün,
800 kilometre ile 1600 kilometre arasında seyahat edilecekse 2 gün,
1600 kilometreden daha fazla seyahat edilecekse 3 gün yol izni verilir.