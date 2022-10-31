Askerlik yol izni kaç gün 2022? Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!

Askerlik yol parası hakkında bazı bilgiler merak ediliyor. Askerlik yerlerinin açıklanmasıyla birlikte askerlik yol izni ve yol parası hakkında silah altına alınacak gençler araştırma yapmaya başladı. Bilindiği gibi askerlere kilometre hesabın göre yol izni veriliyor. Ayrıca askerlerin gideceği mesafe hesaplanarak yol parası ödeniyor. Peki, Askerlik yol parası YATTI MI, ne zaman yatar? Askerlik yol izni kaç gün 2022? Kilometreye göre yol izni ve parası hesaplama!