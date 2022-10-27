CHP’li Yalova Belediyesi’nin zimmet davasında skandal olay! CHP’li milletvekilleri mahkeme salonunu karıştırdı!

Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında tutuksuz 38 sanığın yargılanmasına devam edildi. Görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman'ın avukatının, müvekkilinin tek yargılanması konusundaki talebini mahkeme reddedince salondaki CHP'li milletvekilleri tepki gösterdi. Çıkan gerginlik sonrası duruşma, izleyicilere kapatıldı. Yargılama 19 Ocak'a ertelendi.
Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin'in (43), 2020 yılının şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elgin, Denizli'de yakalandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Aakay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.