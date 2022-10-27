CHP’li Yalova Belediyesi’nin zimmet davasında skandal olay! CHP’li milletvekilleri mahkeme salonunu karıştırdı!

'VEFA SALMAN TEK YARGILANSIN'

Görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman'ın avukatı Deniz Baykal yaptığı savunmada, "Müvekkilim Vefa Salman suçsuzdur. Görevine iade edilmesi gerekiyor. Bilirkişi raporunda Vefa Salman ve arkadaşlarının suçu olmadığı belirtildi. Yalova halkının iradesine ipotek koyuldu ve bunun kaldırılması gerekiyor. Vefa Salman hakkında dosyalarda, raporlarda bir suçlama yapılamamıştır. Bakınız salonda CHP'li parti yöneticileri genel başkan yardımcılarımız işlerini güçlerini bırakmış buraya gelmişler. Yargılamanın sürüncemede bırakılmaması için bir an önce adalet diyoruz ve dosyanın tefrikinin gerçekleştiğini görüyoruz ve yargılamanın tek olmasını ve Vefa Salman'ın tek yargılanmasını diliyoruz" dedi.