85 milyonun ortak gururu Togg, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında vatandaşlarla buluştu





Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.

Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.

Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.

Bunun için TOGG, yani akıllı cihaz, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Hala üretemezsiniz, yapamazsınız diyorlarsa, bu otomobillere iyi baksınlar. Önce yapamazsınız dediler, şimdi de satamazsınız diyorlar.

Ülkemizin son 20 yılı, bize biçilen gömleği çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan buydu.

Togg, prestijli Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek...

Togg, aracısız vatandaşa satılacak. Şubat'ta ön satışla sipariş verilecek. Fiyatı ise piyasa şartlarına göre belirlenecek.