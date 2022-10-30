85 milyonun ortak gururu Togg, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında vatandaşlarla buluştu

Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilin seri üretimine başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki fabrikasında ilk aracı banttan indirdi. TOGG'un Anadolu Kırmızısı C-SUV modelini kullanarak kürsüye gelen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:
Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.
Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.
Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.
Bunun için TOGG, yani akıllı cihaz, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Hala üretemezsiniz, yapamazsınız diyorlarsa, bu otomobillere iyi baksınlar. Önce yapamazsınız dediler, şimdi de satamazsınız diyorlar.
Ülkemizin son 20 yılı, bize biçilen gömleği çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan buydu.
Togg, prestijli Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek...
Togg, aracısız vatandaşa satılacak. Şubat'ta ön satışla sipariş verilecek. Fiyatı ise piyasa şartlarına göre belirlenecek.
30 DAKİKA ŞARJ 500 KM YOL
C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.
Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilecek.
30 dakikalık hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Bu dolulukla 500 km. yol yapacak.
Yazılımındaki güncellemeleri 4G/5G ile uzaktan alabilecek.
200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
2023 Mart'ta pazara çıkacak.