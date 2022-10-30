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    85 milyonun ortak gururu Togg, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında vatandaşlarla buluştu

    60 yıllık hayal gerçek oldu. Türkiye’nin yerli ve milli otomobili, Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılında vatandaşlarla buluştu... Başkan Erdoğan, “TOGG, 85 milyonun ortak gururudur“ diye konuştu...

    Cumhuriyet’e Togg yakıştı

    Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan yerli ve milli otomobilin seri üretimine başlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) Gemlik'teki fabrikasında ilk aracı banttan indirdi. TOGG'un Anadolu KırmızıC-SUV modelini kullanarak kürsüye gelen Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı:



    Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.
    Seri üretim bandından indirip sizlerin huzuruna çıkardığımız bu ilk araçla 60 yıllık hayalin gerçeğe dönüşüne şahitlik ediyoruz.
    Togg, ülkemizin güçlü yarınları için işte bu ortak hayali kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır. Bir tarafta kırmızı bir tarafta beyaz. Ne anlama geldiğini herhalde anlıyorsunuz.
    Bunun için TOGG, yani akıllı cihaz, Türkiye'nin 85 milyonun ortak gururudur diyoruz. Hala üretemezsiniz, yapamazsınız diyorlarsa, bu otomobillere iyi baksınlar. Önce yapamazsınız dediler, şimdi de satamazsınız diyorlar.
    Ülkemizin son 20 yılı, bize biçilen gömleği çıkarmanın mücadelesiyle geçti. Kadim bir devlet geleneğinin mirasçısı olarak bize de yakışan buydu.
    Togg, prestijli Türk markası olarak dünyanın birçok ülkesinde yolları süsleyecek...
    Togg, aracısız vatandaşa satılacak. Şubat'ta ön satışla sipariş verilecek. Fiyatı ise piyasa şartlarına göre belirlenecek.



    30 DAKİKA ŞARJ 500 KM YOL
    C-SUV, C-Sedan, C-Hatchback, B-SUV, C-MPV modelleri ile müşterilerinin karşısına çıkacak.
    Tesiste, 10 yılda 5 farklı modelden toplam 1 milyon araç üretilecek.
    30 dakikalık hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak. Bu dolulukla 500 km. yol yapacak.
    Yazılımındaki güncellemeleri 4G/5G ile uzaktan alabilecek.
    200 beygir güç ile 7,6 saniye, 400 beygir güç ile de 4,8 saniye altında 0-100 km/s hızlanabilecek.
    2023 Mart'ta pazara çıkacak.



        ÖNCE AVRUPA SONRA DÜNYA
        Togg, 15-18 ay boyunca yalnızca Türk tüketicilerinin talebine karşılık verecek. Daha sonra Avrupa ülkelerine ihracat gerçekleştirecek. Ardından da dünya ülkelerine pazarlanacak. C-SUV'un ardından 2025'te C segmentindeki tamamen elektrikli Sedan satışa sunulacak.



        99. YIL GURURU
        Gemlik Kampüsü'nde her yıl 175 bin araç üretilecek.
        Otomobilin daha kolay alınabilmesi için bankalar elini taşın altına koyacak.
        Togg Mart'ta satışa çıkacak. İlk olarak Avrupa'ya pazarlanacak.
        4 bin 300 kişiye doğrudan, 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanacak.
        Batarya fabrikasının temeli de atılacak. Türkiye elektrikli araç üssü olacak.
        Vatandaş Şubat'ta sipariş verebilecek. Fiyat da o zaman belirlenecek.



        FABRİKA DEĞİL KAMPÜS
        Gemlik'teki tesis yalnızca bir fabrika olarak hizmet vermeyecek. Bu yüzden ismi 'TOGG Gemlik Kampüsü' olarak anılacak. İÇERIDE Ar-Ge merkezi ve test pisti de var. Dileyenler, buraya gelip otomobille ilgili yeni teknolojileri deneyebilecek.



            OTOPARKTA YER AYIRTACAK
            Togg, yüzde yüz elektrikle çalışan bir otomobil... 6 farklı rengi var. Araç, rotadaki tüm şarj noktalarını gösteriyor. OTOPARKA gideceği zamanı hesap edip yer ayırtabiliyor. İstenirse kargolar, aracın bulunduğu yere gelebiliyor.

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