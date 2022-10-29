Ben de Togg'a binmekten büyük bir gurur duyacağım. Yani Alman arabası, Fransız arabası, beni heyecanlandırmıyor ama benim mühendisimin, benim çalışanlarımın, benim insanımın el emeği ve göz nuruyla yapılan binlerce mühendisimizin, mimarımızın, binlerce dizaynırın gerçekten emeğiyle yapılan böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım.

BİZİM İÇİN ÖNCE DEVLETİMİZ, SONRA PARTİMİZ GELİR

Yatırımcıları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir yatırım yaptılar. Ellerini taşın altına koydular ve bugün dünya Türkiye'de Togg'u konuşuyor. Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında Togg'un bugün yurttaşlarımızla buluşması da ayrıca bizim için son derece önemli ve değerli. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür ediyoruz, eksik kalanları da mutlaka çözüm önerileriyle anlatıyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir. Devletimiz adına yapılan bütün yatırımlar bizim için bir gurur vesilesidir.