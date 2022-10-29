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    • 29.10.2022 21:03
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    Yerli ve milli alerjisi tutanlara Mustafa Sarıgül'den muhalefet dersleri: Togg’a binmekten gurur duyacağım

    Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışa katılan Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoşgeldin Togg. Böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım." açıklamasında bulundu.

    Mustafa Sarıgül’den muhalefete Togg dersleri

    Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.

    Mustafa Sarıgül'den Togg sözleri

    BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYACAĞIM
    Türkiye Değişim Partisi'nin ekonomik modelinde, ekonomik milliyetçilik bulunduğunu belirten Sarıgül, "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Bugüne kadar sokaklarımızda İtalyan arabalarını, Fransız arabalarını, Alman arabalarını gördük. Japon arabalarını gördük. Ama bugün yerli arabamız Togg'u görmekten son derece mutluyum. Alman arabalarına Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Türkiye'mizin sokaklarında Togg'u görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.

    NEW YORK SOKAKLARINDA DA GÖRECEĞİZ
    Ekonomik milliyetçilik anlayışlarının en önemli parçalarından bir tanesinin de Togg olduğunu vurgulayan Sarıgül, " Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Togg bugün Türkiye'nin sokaklarında yarın inşallah Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve New York sokaklarında olduğunu görmeyi de Allah'ım inşallah bize kısmet eder." diye konuştu.

    Sarıgül, Togg'u gördüğünde heyecanlandığını belirterek, "Heyecanlandım, araçtan son derece büyük bir keyif aldım. Gerçekten Türk insanı için büyük bir gurur. Burada binlerce mühendisin binlerce alın teri, binlerce emeği var. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.

    BİNMEKTEN GURUR DUYACAĞIM
    Sarıgül, Togg'u kullanmak için müracaatta bulunduğunu bildirdi.

    Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:
    Ben Togg'u kullanmak üzere müracaatta bulundum. Özellikle de ilk günlerde daha hiç kimse konuşmadan Togg'u ben konuştum. 45 milyon da izlenme oldu. Yerli malı, yurdun malı herkes ona mutlaka sahip çıkmalı. Togg ülkemizin bir ürünü, bizim ekonomik milliyetçiliğimizin önemli bir parçası. Bir kez daha altını çiziyorum. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoşgeldin Togg.

        Ben de Togg'a binmekten büyük bir gurur duyacağım. Yani Alman arabası, Fransız arabası, beni heyecanlandırmıyor ama benim mühendisimin, benim çalışanlarımın, benim insanımın el emeği ve göz nuruyla yapılan binlerce mühendisimizin, mimarımızın, binlerce dizaynırın gerçekten emeğiyle yapılan böylesine bir arabaya binmekten gurur duyacağım.

        BİZİM İÇİN ÖNCE DEVLETİMİZ, SONRA PARTİMİZ GELİR
        Yatırımcıları kutluyorum ve tebrik ediyorum. Gerçekten önemli bir yatırım yaptılar. Ellerini taşın altına koydular ve bugün dünya Türkiye'de Togg'u konuşuyor. Özellikle de Cumhuriyetimizin 100. yılında Togg'un bugün yurttaşlarımızla buluşması da ayrıca bizim için son derece önemli ve değerli. Biz Türkiye Değişim Partisi olarak yapılan hayırlı işlere teşekkür ediyoruz, eksik kalanları da mutlaka çözüm önerileriyle anlatıyoruz. Çünkü Türkiye Değişim Partisi olarak bizim için önce devletimiz, sonra partimiz gelir. Devletimiz adına yapılan bütün yatırımlar bizim için bir gurur vesilesidir.

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        Eren Holding
        Haberler Güncel Yerli ve milli alerjisi tutanlara Mustafa Sarıgül'den muhalefet dersleri: Togg’a binmekten gurur duyacağım
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