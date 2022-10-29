Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni öncesinde açıklamalarda bulundu.
BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYACAĞIM
Türkiye Değişim Partisi'nin ekonomik modelinde, ekonomik milliyetçilik bulunduğunu belirten Sarıgül, "Yerli malı yurdun malı, herkes onu kullanmalı. Bugüne kadar sokaklarımızda İtalyan arabalarını, Fransız arabalarını, Alman arabalarını gördük. Japon arabalarını gördük. Ama bugün yerli arabamız Togg'u görmekten son derece mutluyum. Alman arabalarına Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına, Japon arabalarına teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Türkiye'mizin sokaklarında Togg'u görmekten gerçekten büyük bir mutluluk duyacağım." ifadelerini kullandı.
NEW YORK SOKAKLARINDA DA GÖRECEĞİZ
Ekonomik milliyetçilik anlayışlarının en önemli parçalarından bir tanesinin de Togg olduğunu vurgulayan Sarıgül, " Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Hoş geldin Togg. Togg bugün Türkiye'nin sokaklarında yarın inşallah Londra'da, Paris'te, Berlin'de ve New York sokaklarında olduğunu görmeyi de Allah'ım inşallah bize kısmet eder." diye konuştu.
Sarıgül, Togg'u gördüğünde heyecanlandığını belirterek, "Heyecanlandım, araçtan son derece büyük bir keyif aldım. Gerçekten Türk insanı için büyük bir gurur. Burada binlerce mühendisin binlerce alın teri, binlerce emeği var. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." dedi.
BİNMEKTEN GURUR DUYACAĞIM
Sarıgül, Togg'u kullanmak için müracaatta bulunduğunu bildirdi.
Sarıgül, sözlerini şöyle tamamladı:
Ben Togg'u kullanmak üzere müracaatta bulundum. Özellikle de ilk günlerde daha hiç kimse konuşmadan Togg'u ben konuştum. 45 milyon da izlenme oldu. Yerli malı, yurdun malı herkes ona mutlaka sahip çıkmalı. Togg ülkemizin bir ürünü, bizim ekonomik milliyetçiliğimizin önemli bir parçası. Bir kez daha altını çiziyorum. Alman arabalarına, Fransız arabalarına, İtalyan arabalarına güle güle, hoşgeldin Togg.