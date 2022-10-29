Oyun içinde oyun! Savcı Sayan'dan Ankara kulislerindeki flaş iddiayı açıkladı! "Akşener, Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullanıyor"

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber ekranlarında Millet İttifakı'ndan yaşanan son gelişmeleri aktarırken son kulis bilgilerini de canlı yayında paylaştı.
Millet İttifakı içinde seçimler yaklaştıkça büyüyen adaylık krizi sonrası bir de BTP'nin ittifaka katılmasına ilişkin fikir ayrılıkları gündeme geldi.
İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
AKŞENER CHP'Yİ KULLANIYOR
Meral Akşener şu an çok akıllı davranıyor ve kendi partisini CHP'yi kullanarak parlatıyor. Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullanıyor.
YAVAŞ'TAN AKŞENER'E CEVAP
Akşener'in ikna edildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiğini duydum. Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ısrarla aday olmasını söylüyor. Mansur Yavaş da "Ben CHP'nin desteği olmadan aday olmam" ifadesini kullanıyor.