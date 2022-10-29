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    • Güncel
    • 30.10.2022 01:04
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    • 30.10.2022 05:22
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    Oyun içinde oyun! Savcı Sayan'dan Ankara kulislerindeki flaş iddiayı açıkladı! "Akşener, Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullanıyor"

    6'lı masanın adaylık krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. Son olarak İYİ Parti ve CHP arasında kılıçlar çekilmiş, karşılıklı olarak göndermelere sahne olmuştu. A Haber canlı yayına katılan Savcı Sayan, Ankara kulislerinde dolaşan flaş iddiaları ve Meral Akşener'in CHP oyununu açıkladı. Sayan, Merak Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullandığını belirtirken, Akşener-Yavaş adaylık diyaloğunu açıkladı.

    Kılıçdaroğlu’nun basiretsizliğini kullanıyor

    Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan A Haber ekranlarında Millet İttifakı'ndan yaşanan son gelişmeleri aktarırken son kulis bilgilerini de canlı yayında paylaştı.



    Millet İttifakı içinde seçimler yaklaştıkça büyüyen adaylık krizi sonrası bir de BTP'nin ittifaka katılmasına ilişkin fikir ayrılıkları gündeme geldi.



    İşte Savcı Sayan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
    AKŞENER CHP'Yİ KULLANIYOR
    Meral Akşener şu an çok akıllı davranıyor ve kendi partisini CHP'yi kullanarak parlatıyor. Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullanıyor.



    YAVAŞ'TAN AKŞENER'E CEVAP
    Akşener'in ikna edildiğini ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul ettiğini duydum. Meral Akşener, Mansur Yavaş'a ısrarla aday olmasını söylüyor. Mansur Yavaş da "Ben CHP'nin desteği olmadan aday olmam" ifadesini kullanıyor.



        CHP'DEN KARŞI HAMLE
        CHP'de bu durum sonrası İYİ Parti'ye "Benim belediye başkanımı benim karşıma aday olarak çıkaramazsın" restini çekiyor.



        AMACI KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRMEK
        Meral Akşener'in amacı Kılıçdaroğlu'nu bitirmek. Milletin kendisine adaylık sunmasını istiyor. Hüseyin Baş ise akıllı bir siyasetçi. Kendisine göre doğru bir şey uyguladı.

        İTTİFAKTA BTP ÇATLAĞI
        Ama Baş'a karşı DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi bulunuyor. Bu partiler BTP'yi istemiyor. Meral Akşener de Hüseyin Baş'ı destekliyor.

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        Kılıçdaroğlu’nun basiretsizliğini kullanıyor
        Haberler Güncel Oyun içinde oyun! Savcı Sayan'dan Ankara kulislerindeki flaş iddiayı açıkladı! "Akşener, Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullanıyor"
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