Oyun içinde oyun! Savcı Sayan'dan Ankara kulislerindeki flaş iddiayı açıkladı! "Akşener, Kılıçdaroğlu'nun basiretsizliğini kullanıyor"





AMACI KILIÇDAROĞLU'NU BİTİRMEK

Meral Akşener'in amacı Kılıçdaroğlu'nu bitirmek. Milletin kendisine adaylık sunmasını istiyor. Hüseyin Baş ise akıllı bir siyasetçi. Kendisine göre doğru bir şey uyguladı.

İTTİFAKTA BTP ÇATLAĞI

Ama Baş'a karşı DP, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi bulunuyor. Bu partiler BTP'yi istemiyor. Meral Akşener de Hüseyin Baş'ı destekliyor.