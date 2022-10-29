MHP lideri Devlet Bahçeli TOGG'a dua ederek bindi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop direksiyona geçti

Türkiye'nin en büyük vizyon projelerinden biri olan Togg'un açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Davetliler de açılış töreninin yapılacağı alana gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Togg'a binerek aracı test etti. Bahçeli'nin araca oturduğu ilk anda dua etmesi dikkat çekti.

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni gerçekleştiriliyor.