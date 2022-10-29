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    • 29.10.2022 18:26
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    • 29.10.2022 18:43
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    MHP lideri Devlet Bahçeli TOGG'a dua ederek bindi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop direksiyona geçti

    Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, gerçekleşiyor. Törene katılan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile TOGG'un SUV modeline bindi. MHP liderinin araca bindiği an dua etmesi dikkat çekti.

    Bahçeli TOGG’a dua ederek bindi

    Türkiye'nin en büyük vizyon projelerinden biri olan Togg'un açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.

    Davetliler de açılış töreninin yapılacağı alana gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Togg'a binerek aracı test etti. Bahçeli'nin araca oturduğu ilk anda dua etmesi dikkat çekti.

    TÖRENE YOĞUN KATILIM
    Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni gerçekleştiriliyor.

    Türkiye'nin otomobili Togg'un Gemlik'teki üretim merkezi bugün hizmete girerken, açılış törenine çok sayıda siyasi ve ünlü isim katıldı.

    Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.

    BAHÇELİ SUV'A BİNDİ
    Bu isimlerden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli açılış için gittiği Bursa Gemlik'te, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Togg'un SUV modeline bindi.

        İLK OLARAK DUA ETTİ
        Devlet Bahçeli aracı incelerken, MHP liderinin araca bindiği an dua etmesi dikkat çekti.

        Bahçeli'nin görüntüleri sosyal meydada beğeni topladı.

        Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, "Anadolu", "Gemlik", "Oltu", "Kula", "Kapadokya" ve "Pamukkale" isimlerini taşıyan "Türkiye'nin Renkleri" ile yollarda olacak.

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        Eren Holding
        Haberler Güncel MHP lideri Devlet Bahçeli TOGG'a dua ederek bindi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop direksiyona geçti
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