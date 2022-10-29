MHP lideri Devlet Bahçeli TOGG'a dua ederek bindi! TBMM Başkanı Mustafa Şentop direksiyona geçti

Türkiye'nin en büyük vizyon projelerinden biri olan Togg'un açılışı için tüm hazırlıklar tamamlandı.
Davetliler de açılış töreninin yapılacağı alana gelirken MHP lideri Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Togg'a binerek aracı test etti. Bahçeli'nin araca oturduğu ilk anda dua etmesi dikkat çekti.
TÖRENE YOĞUN KATILIM
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış töreni gerçekleştiriliyor.
Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.
BAHÇELİ SUV'A BİNDİ
Bu isimlerden biri olan MHP Lideri Devlet Bahçeli açılış için gittiği Bursa Gemlik'te, Meclis Başkanı Mustafa Şentop ile Togg'un SUV modeline bindi.