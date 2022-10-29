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    • Güncel
    • 30.10.2022 06:40
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    • 30.10.2022 06:42
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı bölge bölge uyardı! Dikkat: Yağış geliyor | 30 Ekim-3 Kasım

    Son dakika güncel hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlanırken, yağışa karşı il il de uyarı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde pazartesiden itibaren özellikle Karadeniz kıyılarında yağışlı havanın hakim olacağı belirtildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı bölge bölge uyardı

    Gece saatlerine kadar ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve İç Ege, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

    BİLECİK °C, 17°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İSTANBUL °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KOCAELİ °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    SAKARYA °C, 21°C
    Parçalı ve az bulutlu

        EGE
        Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey ve iç kesimlerinin yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

        AFYONKARAHİSAR °C, 18°C
        Az bulutlu

        DENİZLİ °C, 24°C
        Az bulutlu

        İZMİR °C, 24°C
        Az bulutlu

        MUĞLA °C, 23°C
        Az bulutlu

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 30°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

        ANTALYA °C, 27°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 28°C
        Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu

        ISPARTA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KAYSERİ °C, 18°C
        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 17°C
        Parçalı ve az bulutlu

            BATI KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

            BOLU °C, 17°C
            Parçalı ve az bulutlu

            KASTAMONU °C, 18°C
            Parçalı ve az bulutlu

            SİNOP °C, 19°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ZONGULDAK °C, 16°C
            Parçalı ve az bulutlu

            ORTA ve DOĞU KARADENİZ
            Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

            ARTVİN °C, 17°C
            Parçalı bulutlu

            SAMSUN °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            TOKAT °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            TRABZON °C, 18°C
            Parçalı bulutlu

            DOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer sisli ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

            ARDAHAN °C, 13°C
            Parçalı bulutlu

            ERZURUM °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            HAKKARİ °C, 16°C
            Parçalı bulutlu

            VAN °C, 15°C
            Parçalı bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa ve Mardin'in güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 23°C
            Parçalı ve az bulutlu

            GAZİANTEP °C, 24°C
            Parçalı bulutlu

            SİİRT °C, 21°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 26°C
            Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
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                Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji 5 günlük tahmini yaptı bölge bölge uyardı! Dikkat: Yağış geliyor | 30 Ekim-3 Kasım
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