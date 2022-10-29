Togg açılışında Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a 'Tayfun' füzesi: Daha durun bakalım arkası gelecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına katıldı. Erdoğan, üretim bandından inen Togg'u kullanarak salona geldi.
YUNANİSTAN'A NET MESAJ: "DAHA DURUN BAKALIM ARKASI GELECEK"
Salondaki konuşması sırasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan yeni balistik füze Tayfun'un Atina'da neden olduğu paniğe değinen Erdoğan, "Yunanistan'da gazetelerin ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek." dedi.
TAYFUN RİZE'DEN ATEŞLENDİ YUNAN PANİKLEDİ!
Türkiye'nin savunma sanayisine eklediği, Roketsan tarafından geliştirilen balistik Tayfun füzesi ilk test atışını başarıyla geçti. Rize-Artvin Havalimanı'ndan Sinop açıklarına fırlatılan Tayfun, 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi oldu.