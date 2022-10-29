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    • Güncel
    • 29.10.2022 21:42
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    • 29.10.2022 21:42
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    Togg açılışında Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a 'Tayfun' füzesi: Daha durun bakalım arkası gelecek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına katıldı. Konuşması sırasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan yeni balistik füze Tayfun'un Atina'da neden olduğu paniğe değinen Erdoğan, "Yunanistan'da gazetelerin ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek." dedi.

    Yunan’a ’Tayfun’ füzesi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılışına katıldı. Erdoğan, üretim bandından inen Togg'u kullanarak salona geldi.



    YUNANİSTAN'A NET MESAJ: "DAHA DURUN BAKALIM ARKASI GELECEK"
    Salondaki konuşması sırasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan yeni balistik füze Tayfun'un Atina'da neden olduğu paniğe değinen Erdoğan, "Yunanistan'da gazetelerin ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek." dedi.



    TAYFUN RİZE'DEN ATEŞLENDİ YUNAN PANİKLEDİ!
    Türkiye'nin savunma sanayisine eklediği, Roketsan tarafından geliştirilen balistik Tayfun füzesi ilk test atışını başarıyla geçti. Rize-Artvin Havalimanı'ndan Sinop açıklarına fırlatılan Tayfun, 300 kilometre sınırını aşan ilk Türk füzesi oldu.


        Tayfun füzesi komşu ülke Yunanistan'da da geniş yankı uyandırdı. Yeni balistik füze Tayfun'un Yunanistan'daki ilk hedefini yazan Yunan medyası, 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde ise 'maalesef' kelimesini kullandı.



        YUNAN MEDYASI: "TÜRKLER BU TEKNOLOJİDE ÇOK İLERLEDİ"
        Bir haber kanalına katılan Yunan Askeri Analist Paliouras, Tayfun roketini değerlendirdi. Paliouras, haber sunucusunun "Türklerin balistik füze yapabilecek böyle bir teknolojisi var mı?" sorusuyla karşılaştı.



        Paliouras "Türkler bu teknolojide çok ilerledi. 1990'larda başkalarının roketlerini kopyalamaya başladılar ve şimdi bu tür sistemleri üretebilecek kapasitedeler." diye konuştu.



            Yunanistan basınında ise Tayfun şu başlıklarla görüldü;
            'Türk tehditlerinin arkasındaki korku: Ankara çaresizce panzehir arıyor' gibi provokatif bir başlık atan newpost.gr, havadaki Yunanistan üstünlüğünün Türkiye'nin bir numaralı kabusu olduğunu iddia etti. İnternet sitesine göre, Yunan F-16'larının Viper modeline yükseltilmesi ve Fransız Rafale jetlerinin satın alınmasıyla denge değişti.



            Yunan Eleftheros Typos gazetesi ise, 'Türkiye 1000 kilometre menzilli balistik füze elde ediyor' başlıklı haberinde yerli üretim Tayfun'un 500 kilometreden fazla mesafedeki hedefi paramparça ettiğini, şimdi İyon adaları dahil bütün Yunanistan'ı vurma kapasitesine sahip olduğunu yazdı.



            Yunan Genelkurmay Başkanlığı'na dayandırılan bilgileri aktaran Eleftheros Typos'a göre, test edilen Tayfun Bora füzesi ailesinden. Bora-1'in 280 kilometre menzile sahip olduğunu belirten gazete, haberine şu cümleyle devam etti:



                "Maalesef, Türk ordusu şimdi Yunanistan'ın her bölgesine saldırı yeteneğine sahip. Füzelerin değeri Ukrayna'daki savaşta kanıtlandı. Ve Yunanistan, son 13 yıldaki yetersiz siyasi liderler nedeniyle hiçbir yanıta sahip değil."



                TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ NEDİR?
                Balistik füze, nükleer, kimyasal, biyolojik başlık taşıyabilen uzun menzilli güdümlü veya güdümsüz füzedir. Bu füzeler tek bir nükleer başlık taşıyabilecekleri gibi, birden fazla başlık taşıyarak bu başlıkları farklı hedeflere yollayabilirler. Bu silahlar, motorlu uçuşta aerodinamik olarak yönlendirilen seyir füzelerinden farklı bir kategoridedir.



                YERLİ VE MİLLİ FÜZE "TAYFUN" MENZİLİ
                Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan Tayfun Balistik Füzesi 280+ kilometre menzili bulunmaktadır. Ayrıca bu özelliğiyle yerli füze Tayfun Türkiye'nin en uzun menzilli füzesi konumundadır.



                    TAYFUN BALİSTİK FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELER?
                    BORA füze lançeri oldukça benzer bir lançer yapısına sahip olan TAYFUN'un Kısa Menzilli Balistik Füze kategorisinde olduğu tahmin ediliyor. Balistik füzeler genel olarak menzil ve fırlatıldığı platforma göre altı sınıfa ayrılırlar; Taktik Balistik Füze (Tactic Ballistic Missile) (TBM) 300 km'den az menzile sahip BF sistemidir.



                    Kısa Menzilli Balistik Füze (Short-Range Ballistic Missile) (SRBM) 300 ile 1000 km menzil aralığında olan BF sistemidir. Orta Menzilli Balistik Füze (Medium-Range Ballistic Missile) (MRBM) 1000 ile 3000 km menzil aralığında olan BF sistemidir. Uzun Menzilli Balistik Füze (Intermediate Range Ballistic Missile) (IRBM) 3000 ile 5550 km arasında menzile sahip BF sistemidir. Kıtalararası Balistik Füze (İntercontinental Ballistic Missile) (ICBM) 5000 km ve üzeri menzile sahip olan BF sistemidir. Denizaltından Atılan Balistik Füze (Submarine Launched Ballistic Missile) (SLBM)

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                    Haberler Güncel Togg açılışında Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a 'Tayfun' füzesi: Daha durun bakalım arkası gelecek
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