Togg açılışında Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a 'Tayfun' füzesi: Daha durun bakalım arkası gelecek





YUNANİSTAN'A NET MESAJ: "DAHA DURUN BAKALIM ARKASI GELECEK"

Salondaki konuşması sırasında Türkiye Yüzyılı vurgusu yapan Başkan Erdoğan, Yunanistan'a göndermede bulundu. Geçtiğimiz günlerde test atışı yapılan yeni balistik füze Tayfun'un Atina'da neden olduğu paniğe değinen Erdoğan, "Yunanistan'da gazetelerin ve televizyonların gündemi Tayfun füzesi oldu. Daha durun bakalım. Arkası gelecek." dedi.