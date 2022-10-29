Togg'un yeni modelleri paylaşıldı! C-Sedan ve C-X Coupé geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. İlk olarak C-SUV modelinin banttan ineceği Gemlik Kampüsü'nün, açılış töreni gerçekleştiriliyor.

YENİ MODELLER TANITILDI

Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni başladı.

Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş'ın hitaplarının olacağı törene yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.

Açılış töreni devam ederken Togg resmi Twitter adresinden sürpriz bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımda, Togg yeni modelleri C-Sedan ve C-X Coupé tanıtıldı.