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    • 29.10.2022 19:31
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    Togg'un yeni modelleri paylaşıldı! C-Sedan ve C-X Coupé geliyor

    Son dakika haberi... Türkiye Yüzyılı'nın vizyon projesi Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'ndeki açılış töreni, gerçekleştiriliyor. Açılışın gerçekleştiği dakikalarda, Togg resmi Twitter adresinden sürpriz bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımda, çalışmaları süren Togg yeni modelleri C-Sedan ve C-X Coupé tanıtıldı.

    Togg’un yeni modelleri paylaşıldı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da ön gösterim araçlarının tanıtımı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'un seri üretimi için geri sayım sona erdi. İlk olarak C-SUV modelinin banttan ineceği Gemlik Kampüsü'nün, açılış töreni gerçekleştiriliyor.

    YENİ MODELLER TANITILDI
    Fikri ve sınai mülkiyet hakları yüzde 100 Türkiye'ye ait küresel bir marka ortaya çıkarmak ve Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg'un seri üretiminin gerçekleştirileceği Gemlik Kampüsü'nün açılış töreni başladı.

    Başkan Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Togg Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş'ın hitaplarının olacağı törene yerli ve yabancı basın yoğun ilgi gösteriyor.

    Açılış töreni devam ederken Togg resmi Twitter adresinden sürpriz bir paylaşım gerçekleştirdi. Paylaşımda, Togg yeni modelleri C-Sedan ve C-X Coupé tanıtıldı.

    HATCHBACK MODELDEN VAZGEÇTİK
    Açılış töreni TOGG Üst Yöneticisi (CEO) M. Gürcan Karakaş'ın konuşmasıyla başladı. Karakaş yaptığı sunumda C-SUV'dan sonra 2025'in ilk yarısında C-SEDAN, 2026'da C-X COUPE modellerin üretileceğini açıkladı.

    Karakaş, Hatchback modelden vazgeçtiklerini ve bunun yerini C-X COUPE'ın aldığını duyurdu. Modellerin tasarımı ilk defa gösterildi.

        Karakaş şunları söyledi: İlk defa üzerinde çalıştığımız, sedanı gösteriyoruz. Yeni nesil araçlar çerçevesinde tasarlanmış. Artık hatchback yapmaktan vazgeçtik. Hedef kitlemizin beğenisini kazanacak cros cupeler yapacağız.

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        Eren Holding
        Haberler Güncel Togg'un yeni modelleri paylaşıldı! C-Sedan ve C-X Coupé geliyor
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