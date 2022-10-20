Terör sevici TBB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya HDPKK'dan destek yağdı





HDP Eş Başkanı Mithat Sancar: "Bilimsel ahlakın gereği şartlar ne olursa olsun hakikati aramak ve dile getirmektir. Saygın bir bilim insanı olan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ifade özgürlüğü ayaklar altına alınarak hedef haline getirilmek istenmektedir. #SebnemKorurFincancı'nın yanındayız.".