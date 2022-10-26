''TSK'ya İFTİRA'' TTB Başkanı ŞEBNEM KORUR FİNCANCI gözaltına alındı

Son dakika haberleri... TSK'ya 'kimyasal silah kullandı' iftirası atan Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Rasime Şebnem Korur'un "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan gözaltına alındığını bildirdi.

GÖREVDEN ALINMA TALEBİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Korur'un, TTB Merkez Konseyi Başkanlığı görevine son verilmesi ve yeni başkan seçilmesi yönünde karar alınmasını mahkemeden talep etti.

Terör örgütü PKK'nın kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni (TSK) 'kimyasal silah' kullanmakla suçlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında soruşturma başlatıldı.







Şebnem Korur Fincancı'ya tepkiler dinmezken, skandal sözlerle kendini savunmaya çalıştı.



Söylediği sözler sonrası hakkında soruşturma başlatılan Fincancı, pişkin sözler sarf etti..







"ÖYLE BİR ŞEY DEMEDİM"

Fincancı'nın "Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben." ifadelerini kullanması tepki çekti.







"KULLANILMIŞTIR DEMEDİM, ARAŞTIRILSIN DEDİM"

Fincancı'nın açıklaması şu şekilde;

"Bunu da eleştirmek isterim. Sanki ben kimyasal kullanılmıştır demişim gibi haber yapıyorlar. Öyle bir şey demedim ben. Canlı yayında konuşuyorum. Hani diyorum ki bir kimyasal etkisi olabilir. 'Sinir sistemini etkileyen o istemsiz hareketler nedeniyle bunun araştırılması gerekir' diyorum.



Yani görüntüler de bunu söylemek olanaklı değildir diyorum canlı yayında. Sanki ben 'kimyasal var' demişim gibi lanse ediyor. Onların o şekilde yapması da sorumsuzluk tabii ki. Ben eleştirilerimi de yönelttim kendilerine."

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle soruşturma başlattı.



Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre soruşturma, "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından açıldı.







"TÜRKİYE'YE SORUŞTURMA AÇILMALI"

Fincancı, Türkiye'nin derin bir soruşturmaya tabi tutulması gerektiğini de söyledi.



SKANDALLARI SAYMAK BİTMEYEN FİNCANCI'YA CHP DESTEĞİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı geçtiğimiz günlerde makamında ağırlamış ve samimi pozlar da vermişti.