CHP'li belediyeden terör destekçisi TTB Genel Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya "Sevgi, Barış ve Dostluk" ödülü

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun ise bu duruma tepki gösterdi. Belediye Başkanı Halil Posbıyık ile CHP'li yetkilileri kınayan Tosun, şunları söyledi:

Tarihe kara bir leke olarak geçmiştir! Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu, 'Sevgi, Barış ve Dostluk' festivalinde skandal bir olay yaşanmıştır.