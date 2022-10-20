TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’yı suçlamıştı! İYİ Partililerden gece yarısı kınama mesajları

Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen ve sözde Ermeni soykırımını destekleyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın sözde haber kanalına katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.
Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadesini kullanmıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı.