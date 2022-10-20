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    • 21.10.2022 01:34
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    • 21.10.2022 01:45
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    TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’yı suçlamıştı! İYİ Partililerden gece yarısı kınama mesajları

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı’nın terör örgütü PKK’nın kanalındaki Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) ‘kimyasal silah’ kullanmakla suçladığı skandal açıklamalarına CHP ve HDP’li vekiller destek vermişti. Financı’nın skandalına sessiz kalan İYİ Parti milletvekilleri tepkiler sonrası akşam saatlerinde Twitter üzerinden yaptıkları kınama mesajı paylaştılar.

    İYİ Parti’den Şebnem Korur Fincancı’ya gece kınaması

    Terör örgütü PKK'ya yakınlığıyla bilinen ve sözde Ermeni soykırımını destekleyen TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın sözde haber kanalına katıldığı canlı yayında, Türk Silahlı Kuvvetlerini 'kimyasal silah' kullanmakla suçlamıştı.



    Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda öldürülen 17 teröristi aklamaya çalışan Fincancı, teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyerek, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda." ifadesini kullanmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, PKK/YPG'nin sözde yayın organına açıklama yaptığı gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı.



    CHP VE HDP DESTEK VERDİ
    Fincancı'nın skandalına CHP ve HDP'li vekiller destek vermiş, İYİ Parti milletvekilleri ise sessiz kalmıştı.



        İYİ PARTİ'DEN GECE KINAMASI
        Gelen tepkiler sonrası akşam saatlerinde Twitter'dan paylaşım yapan İYİ Partili vekiller, Fincancı'yı kınadı.



        İYİ Partili isimlerin yaptıkları şu şekilde;
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Bşk. Bahadır Erdem: "TTB Başkanı'nın sözleri kabul edilemez. TSK hiçbir hal ve şart altında kimyasal silah kullanmaz. Türk askeri merttir. Unutulmasın ki, bizler "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Atatürk'ün vatansever evlatlarıyız. Ağızdan çıkanı, kulaklar duysun!"



        İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu: "Kimyasal silah kullanıldı!" demek, nasıl bir akıl tutulmasıdır? Türk ordusuna ve teröre karşı verilen mücadelemize leke sürmeye çalışmak, yemininden, devletinden, milletinden gafil olmaktır! Biz, devleti, milleti ve evlâtlarımızı bu gaflet ve hıyanete karşı korumaya yeminliyiz."



            İYİ Parti Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın: "Dünya siyasi tarihinin en köklü ve şerefli ordusunun kimyasal silah kullandığına ilişkin iftira benzeri görülmemiş bir düşkünlüğün sonucudur. Tarih yapan Türk Milletinin tarih yazan ordusu milletimizin onur haysiyet ve şerefinin bayraklaşmış halidir. İlelebet de öyle kalacaktır."



            İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: "Kahraman Türk askeri, terörle mücadeleyi onuruyla yürütüyor. Ordumuza atılan bu iftirayı kabul etmiyoruz. Ayrıca tıp çalışanlarımız yeterince yıpratılmışken, bu demeçle doktorlarımızın zor durumda kalmasına da müsaade etmeyeceğiz. Bu çirkin açıklamaları şiddetle kınıyorum."

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            Haberler Güncel TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’yı suçlamıştı! İYİ Partililerden gece yarısı kınama mesajları
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