TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı TSK’yı suçlamıştı! İYİ Partililerden gece yarısı kınama mesajları





İYİ Partili isimlerin yaptıkları şu şekilde;

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı, Hukuk ve Adalet Politikaları Bşk. Bahadır Erdem: "TTB Başkanı'nın sözleri kabul edilemez. TSK hiçbir hal ve şart altında kimyasal silah kullanmaz. Türk askeri merttir. Unutulmasın ki, bizler "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Atatürk'ün vatansever evlatlarıyız. Ağızdan çıkanı, kulaklar duysun!"