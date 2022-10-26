FETÖ'ye yönelik Gazi Turgut Aslan operasyonunun Antalya ayağında yürütülen soruşturmanın ayrıntıları ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan ayrıntılar arasında en dikkat çeken ise örgütün 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hiçbir ders almayıp halen askeri darbe beklentisi içerisinde olmasıydı. Örgütün Antalya yapılanmasında bugüne kadar bin 147 şahıs deşifre edildi. Yapılan teknik takip ve dinleme kayıtlarının savcılık tarafından yapılan değerlendirmeye göre örgüt, eski gücüne dönme amacıyla faaliyetlerini sürdürüyor.
DÜN OLDUĞU GİBİ BUGÜN DE SUÇ İŞLEME ARZUSU İÇİNDELER
Örgüt içinde görev alan, iltisaklı olan, maddi destek sağlayan ve maddi destek alan şahıslar, örgüt tarafından verilecek talimatları yerine getirmek için kendi iradelerini örgüt iradesine terk etmek suretiyle hareket ediyor. Savcılığa göre, geçmişten hiçbir suretle ders çıkarmayarak dün olduğu gibi bu günde halen suç işleme arzusu içerisindeler. Profesyonelce süreklilik arz edecek şekilde belirli bir plan ve sistem dahilinde talimat alma ve verme şeklinde hareket ediyorlar.
ESKİ GÜÇLERİNİ ARZULUYORLAR
Hatta örgütle iltisaklı askeri kanat tarafından tekrardan bir darbe girişimi yapılması, hükümet üyelerinin yargılanması, örgütün tekrar eski gücüne kavuşarak, eğitim kurumlarının tekrar faaliyete geçirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ölmesi veya öldürülmesinin Türkiye'nin önünü açacağı, halen aktif olan kamu görevlisi, örgüte destek sağlayan bir öğretmen tarafından bu dileklerin dile getirilmesinin örgütün halen devletin çeşitli kademelerinde gizli olarak faaliyet yürüttüğünün kanıtı olduğu değerlendirildi.