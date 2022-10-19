Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘göreve iade edeceğiz’ dediği FETÖ’cüler ilk sıralarda! Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nun şifreleri…

Ülkeyi işgale kalkışan ve millete kurşun sıkan Fetullahçı Terör Örgütü'ne ağır bir darbe daha indirildi.

GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile örgütün güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferi, emniyet birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda dün düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile deşifre edildi.