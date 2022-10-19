Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘göreve iade edeceğiz’ dediği FETÖ’cüler ilk sıralarda! Gazi Turgut Aslan Operasyonu’nun şifreleri…
Fetullahçı Terör Örgütü'nün banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile örgütün güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferi, emniyet birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile deşifre edildi. Operasyon kapsamında 600'den fazla FETÖ'cü gözaltına alınırken listede dikkat çeken bir detay da yer aldı. Gözaltı kararı verilen FETÖ'cüler arasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tamamını görevlerine iade edeceğiz" dediği KHK'lıların önemli bir yer tutuğu tespit edildi. İşte operasyonun ayrıntıları ve FETÖ'nün kirli yapılanması…
Ülkeyi işgale kalkışan ve millete kurşun sıkan Fetullahçı Terör Örgütü'ne ağır bir darbe daha indirildi.
GAZİ TURGUT ASLAN OPERASYONU
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile örgütün güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferi, emniyet birimleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) koordinasyonunda dün düzenlenen Gazi Turgut Aslan Operasyonu ile deşifre edildi.
FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 il cumhuriyet başsavcılıklarından terörizmin finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma bugünkü operasyonla sonuçlandı.
OPERASYONDAN GÖRÜNTÜLER İZLE | VİDEO
PARA TRANSFERLERİ VE SAKLAMA YÖNTEMLERİ İFŞA OLDU
Şüphelilerle Türk lirası ve döviz cinsinden yüklü miktarda para, değerli maden, dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi. Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemleri de büyük oranda gün ışığına çıkardı.
KHK'LILAR ÖNEMLİ YER TUTUYOR!
Gözaltı kararı verilen FETÖ'cüler arasında, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tamamını görevlerine iade edeceğiz" dediği KHK'lıların önemli bir yer tutuğu tespit edildi.
Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilmek için dirsek temasında olduğu FETÖ'cüleri memnun etmek için her fırsataa 'KHK' vaadinde bulunuyor.