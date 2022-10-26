SON DAKİKA | AK Parti'den 11 siyasi partiye Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı daveti

Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.

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