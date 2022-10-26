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    • 26.10.2022 13:19
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    SON DAKİKA | AK Parti'den 11 siyasi partiye Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı daveti

    Son dakika haberine göre AK Parti, cuma günü yapacağı "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına MHP, CHP, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, BBP, DSP, DP, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanlarını davet etti.

    AK Parti’den 11 siyasi partiye Türkiye Yüzyılı daveti

    AK Parti'de gözler 28 Ekim'e çevrildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'nin vizyon belgesini açıklayacağı programda "Türkiye yüzyılı" vurgusu yapılacak. "Türkiye Yüzyılı" tanıtım toplantısına Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Hür Dava Partisi, Büyük Birlik Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Anavatan Partisi ve İYİ Parti genel başkanları davet edildi.

    Programa ayrıca sporcular, sanatçılar, cemaat vakıfları, Alevi dernekleri, STK temsilcileri, sanayici ve iş adamları, sanatçılar, çevreci genç ve kadınlar, şehit ve gazi yakınları, engelliler, Romanlar, siyasi parti temsilcileri, yabancı misyon temsilcileri, akademisyenler, bazı muhalif gazeteciler ile sosyal medya fenomenlerinin de davet edildiği duyurulmuştu. Toplantıda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tek konuşmacı olacak.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA | AK Parti'den 11 siyasi partiye Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısı daveti
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