Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 24.10.2022 11:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.10.2022 11:32
    ABONE OL

    Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 "mahrem kurye" tutuklandı! FETÖ'cülerin para taşıma yöntemleri deşifre oldu

    Son dakika haberi! Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) üyelerine para transfer yöntemlerini deşifre eden Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda gözaltına alınan 18'i kamu personeli 678 şüpheliden 219'u tutuklandı. Gözaltına alındıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 45 şüpheli ise FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik bilgiler verdi. FETÖ'nün banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile örgütün güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferi, deşifre edildi. Buna göre, İstanbul'daki mahrem imamın talimatıyla harekete geçen dağıtıcıların, belirlenen illere kara yoluyla parayı götürdüğü ve söz konusu paranın ildeki mahrem imamın talimatıyla üçüncü bir kişiye (kasa) teslim edildiği belirlendi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    FETÖ’cü 219 mahrem kurye tutuklandı!

    Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), İstihbarat Başkanlıkları ve MASAK ekiplerince 8 ay boyunca yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifresine yönelik geçen hafta 59 ilde başlatılan operasyon kapsamında 18'i kamu personeli 678 "mahrem kurye" gözaltına alındı.

    PARA TRANSFERLERİ KAMERADA | VİDEO İZLE

    219 ŞÜPHELİ CEZAEVLERİNE KONULDU
    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 86'sı emniyet, savcılık ya da mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 373 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 219 şüpheli cezaevlerine konuldu.

    Operasyon sürecinde gözaltına alınan şüphelilerden 45'i etkin pişmanlık hükümlerinde faydalandı. Bu kişilerin verdiği ifadelerle ekiplerin yaptığı çalışmalar doğrultusunda 38 yeni şüphelinin kimliği tespit edildi ve soruşturma kapsamına alındı.

    İtirafçıların verdiği ifadeler doğrultusunda FETÖ'nün mahrem yapılanmasını açısından önemli bilgiler edinildiği yeni bilgiler ışığında operasyonun genişletilerek devam edeceği öğrenildi. Firari şüphelilerin yakalanmasına çalışmalar sürüyor.

    Gazi Turgut Aslan Operasyonu kapsamında ilk önce 704 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, sonrasında bu sayı 742'ye çıkartılmıştı. Yapılan aramalarda yaklaşık 26 milyon lira değerinde döviz ve altın ele geçirilmişti.

    PARA TRANSFER YÖNTEMİ
    Soruşturma süreci ve operasyon sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunduğu belirlendi.

        Transfer edilen tutarın, alıcı örgüt üyesinin etkin pişmanlıktan yararlanma durumu, örgüte bağlılığı ve örgütsel konumuna göre farklılık gösterdiği ortaya çıktı.




        YURT DIŞINDAN GELEN PARALAR İSTANBUL'DA TOPLANDI

        Buna göre FETÖ'nün Türkiye'ye, ABD başta olmak üzere bazı AB ülkelerinden gönderdiği paraların büyük çoğunluğunun İstanbul'da toplandığı, İstanbul'daki mahrem imamın talimatıyla harekete geçen dağıtıcıların, belirlenen illere kara yoluyla parayı götürdüğü ve söz konusu paranın ildeki mahrem imamın talimatıyla üçüncü bir kişiye (kasa) teslim edildiği belirlendi.

        Buluşacağı kişiyle ilgili bilgileri ilin mahrem imamından alan örgüt üyesinin (kasa) parayı genellikle cami avlularında mahrem kuryelere teslim ettiği ve paranın ATM'lerin kartsız işlem, kargo ya da elden teslim yöntemleriyle alıcı örgüt üyelerine ulaştırıldığı tespit edildi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bursa’da eko-turizm hamlesi sürüyor
        Haberler Güncel Gazi Turgut Aslan Operasyonu'nda 219 "mahrem kurye" tutuklandı! FETÖ'cülerin para taşıma yöntemleri deşifre oldu
            SON DAKİKA