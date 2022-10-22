FETÖ'den yeni numara: 1 dolarlık teröristlerden '5 liralık' şifre

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"nda gözaltına alınan 47 şüpheliden 21'i tutuklandı.
Zanlılardan 25'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1'ine de ev hapsi cezası verildi.
ŞİFRELEDİKLERİ 5 LİRALARI KULLANIYORLARDI
Soruşturma kapsamında ulaşılan detaylara göre, örgütün yeni para toplama yöntemi de ortaya çıktı. FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, 1 dolarlık banknotların bulunmasıyla gündeme gelen örgüt üyelerinin yeni yöntem olarak para toplarken şifreledikleri 5 liraları kullandıkları belirlendi.
PARA VERECEK ADRESLERE GÖNDERİLİYORDU
Polis ekiplerince yapılan incelemeye göre, örgütün yurt dışında yaşadığı tespit edilen sözde yöneticilerinden biri, İstanbul'daki sorumluyla internetten yaptığı görüntülü görüşmede, ertesi gün tekrar görüntülü arayacağını ve parayı alacağı yerleri söyleyeceğini bildirdi.
Görüşme sırasında, İstanbul'daki şüphelinin yanındaki farklı sayıdaki 5 liralık banknotların fotoğrafını çeken yurt dışındaki zanlı, adreslerini bildireceği iş yerlerine gittiğinde bu 5 lirayı göstermesini istedi. Zanlı ayrıca çektiği 5 liraların görüntüsünü, örgüte para verecek kişilere de gönderdi.
YÜKLÜ MİKTARDA PARA BU YÖNTEMLE TOPLANDI
İstanbul'daki terör örgütü üyesinin bu yöntemle kendisine bildirilen iş yerlerine giderek, konuşmadan gösterdiği şifrelenen 5 liralarla yüklü miktarda Türk lirası ve döviz topladığı belirlendi.