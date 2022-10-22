FETÖ'den yeni numara: 1 dolarlık teröristlerden '5 liralık' şifre

TURGUT ASLAN KİMDİR?

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, 15 Temmuz'da FETÖ'nün darbe girişimi sırasında görevinin başındaydı.

Aslan, ihanet gecesinin ilk saatlerinde olaya müdahale etmek istediğini, Jandarma Harekat Başkanı ile sözleştiği üzere korumalarıyla birlikte Jandarma Genel Komutanlığı'na gittiğini söylemişti.

DARBECİLER BAŞINDAN VURDU

Emekli edilen eski Jandarma Genel Komutanı Galip Mendi'nin özel kalem müdürü darbeci Erkan Öktem tarafından tuzağa düşürülen Aslan, "Beni rehin aldılar. ellerimi bağladılar. Ondan sonra kafama sıkmışlar. Hatırlayamıyorum ondan sonrasını" dedi.

Koruması Hasan Gülhan orada şehit düştü. Darbeciler, Turgut Aslan'ın da öldüğünü sandı, vurulduğu yerde bıraktılar.

DEFALARCA AMELİYAT OLDU

Darbe girişimi bastırıldığında özel harekatçılar tarafından hareketsiz halde bulunarak, hemen hastaneye kaldırılan Aslan, 5 kez beyin ameliyatı geçirdi, aylarca yoğun bakımda kaldı. 15 Temmuz gazisi Aslan, hayatta kalmayı başardı.

Aslan, kendine geldiğinde tek korkusunu şöyle anlatmıştı:

İlk kendime geldiğimde, Fetullah Gülen, FETÖ acaba başarılı oldu mu, başarılı oldu ise demokrasi kaybetti diye düşündüm.