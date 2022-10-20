FETÖ'nün kasa evine operasyon: Balya balya paralar ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve finans kaynaklarının deşifresine yönelik 81 il cumhuriyet başsavcılıklarından terörizmin finansmanı kapsamında alınan soruşturma izinleri doğrultusunda Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay boyunca gizlilik içinde yürütülen soruşturma bugünkü operasyonla sonuçlandı.

Haklarında gözaltı kararı verilen 704 FETÖ şüphelisinin yakalanması amacıyla 59 ilde düzenlenen operasyonlarda 650'ye yakın zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerle Türk lirası ve döviz cinsinden yüklü miktarda para, değerli maden, dijital materyal ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemleri de büyük oranda gün ışığına çıkardı.

MAHREM YAPILANMA VE RENKLENDİRİLMİŞ KRİPTOLAR

Yapılan çalışmalarda örgütün, halen kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan deşifre olmamış, renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu tespit edilirken kamu görevlisi 17 şüphelinin, örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden 153'ünün KHK'lar ile kamudan ihraç edildiği, 72'sinin emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmada olduğu belirlendi. 238 şüphelinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilirken 40 zanlının adlarının sınav soruşturmalarında yer aldığı ortaya çıkarıldı. Ayrıca şüphelilerden 27'sinin ilçe bölge sorumlusu, 244'ünün ise öğrenci kadın yapılanması mensubu olarak örgüt aktif rol oynadığı tespit edildi.