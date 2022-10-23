FETÖ’den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca’nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik 59 ilde düzenlenen operasyon sürüyor.