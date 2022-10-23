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Haberler Güncel FETÖ'den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

FETÖ'den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

FETÖ'nün üyelerine yaptığı para transferi yöntemleri "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"yla deşifre edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı artarken, Tahşiyecilere kumpas davasında terör örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu olan Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.

23.10.2022 08:39 - Son Güncelleme: 23.10.2022 08:39
FETÖ’den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca’nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik 59 ilde düzenlenen operasyon sürüyor.

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FETÖ’den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca’nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

Bir taraftan gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerini alan, diğer taraftan da firari şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekiplerin düzenledikleri operasyonlarda yakalanan şüpheli sayısı yükseliyor.

FETÖ’den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca’nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

İTİRAFLAR YENİ ŞÜPHELİLERİ ORTAYA ÇIKARDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istedi. Bu şüphelilerin verdikleri ifade ve ekiplerin çalışmalarında ortaya koyduğu yeni deliller ışığında 38 yeni şüphelinin kimliği tespit edildi.

FETÖ’den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca’nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

Söz konusu şüpheliler için cumhuriyet başsavcılıklarından alınan kararın ardından operasyon kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen şüpheli sayısı yükseldi.

FETÖ’den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca’nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi

PARA TRANSFER YÖNTEMİ
Soruşturma süreci ve operasyon sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün, güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunduğu belirlendi.

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