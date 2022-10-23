FETÖ'den AVM tuvaletinde para teslimi! Hidayet Karaca'nın oğlu Sıdkı Karaca enselendi
FETÖ'nün üyelerine yaptığı para transferi yöntemleri "Gazi Turgut Aslan Operasyonu"yla deşifre edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınanların sayısı artarken, Tahşiyecilere kumpas davasında terör örgütü yöneticiliğinden 18 yıl hapis cezası alan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'nın oğlu olan Sıdkı Karaca'ya AVM tuvaletinde düzenli para aktarıldığı ortaya çıktı.
23.10.2022 08:39 - Son Güncelleme: 23.10.2022 08:39
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar (KOM), Terörle Mücadele (TEM), Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı ve MASAK ekiplerince 8 ay gizlilik içinde yürütülen çalışmaların ardından FETÖ'nün güncel yapılanması, yeni eleman temini ve para transferi yöntemlerinin deşifre edilmesine yönelik 59 ilde düzenlenen operasyon sürüyor.
PARA TRANSFER YÖNTEMİ
Soruşturma süreci ve operasyon sırasında elde edilen bilgiler doğrultusunda FETÖ'nün, güncel yapılanmasında görev alan ve örgütsel talimatlara uyan örgüt mensuplarına düzenli olarak para transferinde bulunduğu belirlendi.