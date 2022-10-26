AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan A Haber'e özel açıklamalar: 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu mu?

PKK terör örgütünün kimyasal silah iftirasına TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın destek mahiyetindeki açıklamaları tepki çekti. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da iddiaların araştırılması için Meclis'e soru önergesi vereceğini açıklaması CHP'de bile tartışmalara neden oldu.
Öte yandan TOGG fabrikasının açılışına Kılıçdaroğlu ve Akşener de davet edilmişti ancak; CHP Sözcüsü Faik Öztrak siyasi şova dönüştürüleceği gerekçesi ile Kılıçdaroğlu'nun açılışa katılmayacağını açıkladı. Meral Akşener de daha önce planlanan bir programı olduğunu gerekçe göstererek açılışa katılmayacağını dile getirdi. Yardımcısı Koray Aydın İYİ Parti'yi temsil edecek.
Gündemin sıcak başlıklarını A Haber Ankara temsilcisi Murat Akgün'ün konuğu olan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş Numan Kurtulmuş A Haber'de değerlendi ve önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Numan Kurtulmuş'un öne çıkan ifadeler:
Başörtüsü için referandum - Samimiyseniz bir Anayasa yapalım. Meclis'e gelsin. Burada bütün partiler bir samimiyet sınavından geçecek. Binlerce insanın hayatını mahvetmiş bir zulümden bahsediyoruz. Bu anlamda diğer partilerle bir mütabakat arayışında olmak doğru olur. Amacımız bu yasağın tamamıyla gündemden kalkması.
Referandum ve seçim aynı anda olabilir mi - İnşallah referanduma gitmeden parlamentoda çözülür. Seçim takvimi başkadır, bu referandum takvimi başka olarak ele alınmalıdır.